الكاف: الصندوق العالمي للتنمية الفلاحية يعبّر عن استعداده لتمويل مشاريع مندمجة بالجهة

يتوجّه الصندوق العالمي للتنمية الفلاحية ( فيدا) نحو تمويل جملة من المشاريع التنموية الرامية إلى دعم البنية التحتية في عدد من معتمديات ولاية الكاف وتحسين ظروف عيش متساكنيها وخلق موارد رزق لهم، وذلك عن طريق ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للديوان بالكاف، علي بوعشة، اليوم الثلاثاء، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأشار بوعشة، في هذا السياق، إلى أن وفدا من الصندوق العالمي للتنمية الفلاحية أدى، أمس الاثنين، زيارة عمل إلى ولاية الكاف اطّلع خلالها على نماذج من إنجازات الديوان في مجال التنمية في المناطق الجبلية وتحسين البنية الأساسية وظروف عيش المتساكنين في معتمديتي نبر والطويرف، وعلى بعض المشاريع المندمجة التي تجري البرمجة لإنجازها في ولاية الكاف عن طريق الديوان، والتي يمكن أن يساهم الصندوق العالمي للتنمية الفلاحية في تمويلها.

وأضاف أنه سيتم تنظيم لقاء جديد مع وفد من الصندوق خلال نهاية الأسبوع القادم لعرض بعض النماذج من المشاريع المقترحة والنظر في إمكانية تمويلها سيما وأنها تهم تحسين ظروف العيش، وخلق موارد الرزق، ودعم البنية الأساسية من طرقات ومسالك وتنوير منزلي وإيصال الماء الصالح للشرب، وبعض المشاريع الأخرى ذات العلاقة مثل المحافظة على الغطاء الغابي والتصرف الحكيم في الموارد الطبيعية.

وأوضح أن هذه المشاريع تحظى باهتمام الصندوق العالمي للتنمية الفلاحية وتدخل في إطار توجهاته الرامية إلى دعم التنمية الفلاحية في العديد من البلدان ومنها تونس عبر تخصيص خط تمويل يقدر بحوالي 100 مليون دينار، على حد قوله.