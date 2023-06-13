انتقالات : إدارة نادي باريس سان جرمان تحدد سعر بيع مبابي ب185 مليون يورو

حددت إدارة نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم, سعر بيع نجمه كيليان مبابي, بـ185 مليون يورو, خلال فترة الانتقالات

الصيفية الحالية, حسب تقارير صحفية محلية اليوم الثلاثاء.

وبحسب ذات المصدر, فقد أبلغ مبابي, إدارة باريس, في خطاب رسمي, أمس الإثنين, بأنه لن يفعل بند التمديد حتى 2025, وبالتالي سينتهي عقده في جوان 2024.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الاسبانية, فإن ريال مدريد هو الفريق المفضل للحصول على خدمات مبابي هذا الصيف, لا سيما عقب رحيل كريم بن زيمة إلى اتحاد جدة, وحاجة الميرنغي لضم مهاجم جديد.



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وأشارت الصحيفة إلى وجود غضب شديد داخل نادي سان جرمان, من توقيت تسريب خطاب مبابي, عقب يومين فقط من الفيديو الشهير لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد, الذي يعد فيه أحد المشجعين بضم النجم الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة باريس سان جرمان تطلب 185 مليون يورو, للموافقة على رحيل كيليان مبابي, في الصيف الحالي.



