سيدي بوزيد: انتهاء الأشغال الميدانية لمشروع التحديد الترابي للعمادات

أعلن المنسق الجهوي لانجاز مشروع تحديد المناطق الترابية وانجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية بولاية سيدي بوزيد، نور شكري، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء جميع الأشغال الميدانية لمشروع التحديد الترابي للعمادات بكل معتمديات الجهة، في انتظار إتمام مصادقة اللجنة الجهوية عليها.

وأوضح، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تمت المصادقة على معتمديتين من ضمن 14 معتمدية بالولاية وهما جلمة وتضم 11 عمادة، وسيدي بوزيد الغربية وتصم 10 عمادات، في انتظار المصادقة أيضا على معتمديات سيدي بوزيد الشرقية وأولاد حفوز وبئر الحفي والمزونة والرقاب خلال اليومين القادمين.

يذكر انه تم تخصيص 8 فرق ميدانية للقيام بعمليات رسم الحدود بولاية سيدي بوزيد، وقد انطلق نشاطها مند 23 ماي الماضي في 14 معتمدية تضمّ عليها 115 عمادة وهي الرقاب ( 12 عمادة)، والمزونة (9 عمادات)، والمكناسي (9 عمادات)، وأولاد حفوز (9 عمادات)، وجلمة (11 عمادة)، وسوق الجديد (8 عمادات)، وسيدي بوزيد الشرقية (11 عمادة)، وسيدي بوزيد الغربية (10 عمادات)، والسعيدة (5 عمادات)، والهيشرية (3 عمادات)، وبئر الحفي (9 عمادات) ،وسبالة اولاد عسكر (5 عمادات)، وسيدي علي بن عون (7 عمادات)، ومنزل بوزيان (7 عمادات).