جندوبة: تطوّر هام في المؤشرات السياحية بالجهة خلال الأشهر الخمس الأولى من سنة 2023

سجّلت المؤشرات السياحية بولاية جندوبة، خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي من السنة الجارية والى غاية 10 من شهر جوان الجاري، تطوّرا هاما ناهز 87 بالمائة في عدد الوافدين على مختلف الوحدات السياحية بطبرقة، وعين دراهم، وجندوبة وغار الدماء، و 67 بالمائة بالنسبة لعدد الليالي المقضاة وذلك بالمقارنة مع ذات الفترة من السنة المنقضية.









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وبلغ عدد الوافدين خلال هذه الفترة 118 ألفا مقابل 63 ألفا لذات الفترة من السنة المنقضية تصدرت فيه الوحدات السياحية بمعتمدية طبرقة اللائحة بنحو 90375 وافدا فيما تذيلت معتمدية غار الدماء اللائحة بـ337 وافدا، وفق تقرير صدر أمس الاثنين عن المندوبية الجهوية للسياحة بطبرقة.

وخلال ذات الفترة (1 جانفي الى 10 جوان 2023) بلغ عدد الليالي المقضاة بالوحدات السياحية بولاية جندوبة 195344 ليلة مقابل 117 ألف ليلة لذات الفترة من السنة المنقضية 2022.

وخلال الأيام العشر الأوائل من شهر جوان الجاري وفد على الوحدات السياحية بولاية جندوبة 5828 سائحا بارتفاع فاق 38 بالمائة مقارنة مع ذات الفترة من سنة 2022 (4210) كما سجل عدد الليالي المقضاة هو الاخر خلال الأيام العشر الأوائل من ذات الشهر نموا فاق 21 بالمائة (9726 ليلة) مقارنة بذات الفترة من شهر جوان من سنة 2022 (8034).

وأرجع المندوب الجهوي للسياحة بطبرقة، عيسى المرواني، أسباب التطور المسجل في المؤشرات السياحية بالجهة الى استعادة الوحدات السياسية عافيتها من ازمة "كوفيد 19" وعودة العديد من الأسواق العربية والأوروبية والملتقيات الرياضية المحلية والدولية فضلا عما تزخر به الجهة من مقومات سياحية بديلة تجعل منها وجهة سياحية مستقبلية يامل ان يصل عدد الوافدين اليها خلال هذا الموسم 250 وافدا وعدد الليالي نحو 550 الف ليلة.