اسمنت قرطاج تعقد جلسة عامة عادية يوم 26 جوان الجاري في ظل نتيجة صافية للعام الماضي قاربت 35 مليون دينار

تعقد اسمنت قرطاج جلستها العامة العادية يوم 26 جوان 2023 للمصادقة على 13 بند من بينها تحقيق الشركة نتيجة صافية في حدود 6ر35 مليون دينار سنة 2022 .



ودعت الشركة، وفق بلاغ نشرته على موقع بورصة الاوراق المالية بتونس، المساهمين الى هذه الجلسة علما وان الكرامة القابضة لا تزال تستحوذ على حصة في حدود 85ر14 بالمائة رغم محاولات سابقة للتفويت في هذه الحصة للمستثمرين.





...



وستنظر الجلسة في بند يتعلق بمتصرفي الشركة لسنوات 2023 و 2024 و 2025 وتعيين متصرفين مستقلين لسنوات 2023 و 2024 و 2025 و مدقق حسابات.



وتشير البيانات الماليةالى ان اسمنت قرطاج حققت، خلال الربع الاول من 2023، رقم معاملات قارب 112 مليون دينار مما شكل ارتفاعا بنسبة 35 بالمائة مقارنة مع معطيات نفس الفترة من سنة 2022 وذلك بفعل تنامي منتوجات الشركة .



