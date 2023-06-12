وزير السياحة يؤكد العمل على رفع المعوقات أمام السائح العربي لتركيز سياحة عربية متكاملة

أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد المعز بلحسين، الاثنين، ان العمل سيتركز خلال الفترة القادمة على رفع المعوقات أمام السائح العربي قصد تركيز سياحة عربية متكاملة ودفع السياحة البينية العربية، لا سيما وأن تونس استقبلت 854ر1 مليون سائح عربي من ضمن 3 ملايين سائح وذلك حتى موفى ماي 2023.



وقال بلحسين، خلال افتتاح الدورة الأولى للمنتدى العربي للإعلام السياحي، بتونس، إنّ عدد السياح العرب المتوافدين على تونس قد تطور بنسبة 14 بالمائة موفى ماي 2023، مقارنة بسنة 2019. وأوضح ان نحو 53 بالمائة من السياح الذين استقبلتهم تونس سنة 2019 هم من الوطن العربي (اي ما يزيد عن 5 ملايين وافد من اجمالي 4ر9 مليون سائح).





وأبرز الوزير، خلال هذا المنتدى الذي ينتظم تحت شعار "دور الاعلام في تطوير السياحة العربية البينية"، بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة واتحاد اذاعات الدول العربية، السعي الى تعزيز القدرة التنافسية للدول العربية كمنطقة جذب سياحي ومواكبة للمستجدات والتحولات الاقليمية والعالمية وتطوير خطط سياحية مشتركة تهدف الى تحقيق التكامل السياحي العربي بالتنسيق مع مختلف الهياكل العربية المتدخلة في القطاع .ودعا الى ضرورة إرساء شبكة عربية تهتم بالتسويق للمهرجانات والفعاليات السياحية المشتركة التي تقام سنويا في الوطن العربي والاتفاق على مسارات للسياحة الثقافية تشمل العواصم التاريخية بالدول العربية.وأشار بلحسين الى أهمية توحيد الجهود لرفع التحديات التي تعوق تطور السياحة العربية البينية خاصة منها صعوبة إجراءات تأشيرات الدخول بين البلدان العربية وعبور السائحين العرب بهذه المنافذ الحدودية علاوة على نقص الربط الجوي بين بعض الدول العربية مما أثر سلبا على كلفة السياحة البينية.وشدد على أن السائح العربي، وبخلاف السائح الأجنبي، يعد الأكثر إنفاقا والأطول إقامة وتضامنا خلال الأحداث الطارئة والأزمات في البلدان العربية، موضحا أن السياحة البينية لم تتأثر بالتداعيات السلبية لأزمة كورونا على عكس السياحة البعيدة فقد تجاوز حجم الوافدين من الدول العربية الشقيقة الى تونس وبالأساس من دول الجوار نسبة 65 بالمائة من حجم التوافد الجملي.وارتفع عدد الوافدين من الدول العربية على الوحدات الفندقية التونسية، سنة 2019، إلى 1,3 مليون وافد وهو ما يمثل حوالي 20 بالمائة من مجموع الوافدين من مختلف الجنسيات على النزل المصنفة. وبلغ حجم المداخيل السياحية بالعملة الأجنبية للسياح الوافدين من مختلف الدول العربية سنة 2019 حوالي 1867 مليون دينار (33 بالمائة من مجموع المداخيل السياحية من العملة الصعبة).ولاحظ بلحسين في السياق ذاته، أن تسهيل السياحة العربية البينية من شأنه أن يسهم في تحسين المؤشرات السياحية ودفع الاستثمار وخلق فرص عمل إضافية في العالم العربي، خاصة في ظل توفر العديد من العوامل من أبرزها قرب المسافة بين الدول العربية والتقارب في العادات والتقاليد واللغة وثراء المنطقة العربية بتراثها الثقافي والتاريخي والديني.ولفت الى ان عدد السياح التونسيين الذين توافدوا على البلدان العربية، وخاصة منها الجزائر وليبيا والعربية السعودية والمغرب والإمارات ومصر وقطر قد تجاوز 1ر2 مليون تونسي سنة 2019.ويهدف هذا المنتدى، الذي حضره كل من رئيس المنظمة العربية للسياحة ورئيس اتحاد اذاعات الدول العربية والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية والمدير العام لاتحاد اذاعات الدول العربية وممثلين عن جامعة الدول العربية ورئيس المنظمة العالمية للصحفيين وكتاب السياحة، الى ابراز دور الاعلام في تطوير صناعة السياحة والتويج للوجهات السياحية ورفع الوعي السياحي بين الشعوب العربية.وتقام الدورة الأولى للمنتدى العربي للإعلام السياحي بالتوازي مع انطلاق فعاليات الدورة 23 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، اليوم الاثنين بمدينة الثقافة بالعاصمة، لتمتد الى غاية 15 جوان 2023.