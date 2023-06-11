صفاقس : مائدة مستديرة حول "آلة البيانو بين المناهج الغربية وتعليم الموسيقى العربية"

انتظمت اليوم الاحد، بمدينة صفاقس،مائدة مستديرة تحت عنوان "آلة البيانو بين المناهج الغربية وتعليم الموسيقى العربية" وتم في هذا الاطار التاكيد على ضرورة ان نكون منتجين وغير مستهلكين لآلة البيانو كآلة غربية يتم استهلاكها موسيقيا في اطار انسانية الثقافة والحضارات، وذلك من خلال العمل على تعليم واقحام الموسيقى العربية في آلة البيانو بطرق بيداغوجية حتى تكون ملائمة للهوية العربية المشرقية وهوية البيانو كآلة غربية في ذات الوقت".



واعتبر الاستاذ بالمعهد العالي للموسيقى بتونس، وعازف البيانو، الدكتور مهدي الطرابلسي، "ان تعليم واحقام الموسيقى العربية في آلة البيانو، من اجل انتاج قطعة موسيقية على آلة البيانو ببصمة عربية مشرقية، يستوجب الاشتغال على المحيط العائلي الذي ينشأ فيه الطفل، وعلى ميولات التلميذ قبل الانطلاق في المناهج التعليمية والبيداغوجية لدريس آلة البيانو، وخاصة على الاساتذة المختصين في آلة البيانو من اجل تجذير التلميذ في هويته العربية اولا ثم انفتاحه على الموسيقى الغربية وتحبيبه وتغريمه بآلة البيانو"، وفق تقديره.

واضاف عازف البيانو، مهدي الطرابلسي، "ان انتاج قطعة موسيقية، باستعمال آلة البيانو، ببصمة وروح عربيتين ، يتطلب ايضا الاشتغال على آلة البيانو وتطويعها للموسيقى العربية المشرقية، من خلال العمل في صناعة آلة البيانو على تغيير ملامسها ودرجاتها، من اجل ان يكون لنا آلة بيانو أكوستيكية حقيقية من انتاجنا تعطينا مقامات الموسيقى العربية المشرقية، لاسيما وانه يوجد في العالم العربي ما لا يقل عن خمسة معاهد عليا للموسيقى،ونعد روادا في العلوم الموسيقية".



...