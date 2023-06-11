الرابطة الاولى - الجولة11- فوز اتحاد بنقردان و الاولمبي الباجي

حقق اتحاد بنقردان فوزا ثمينا على ميدانه على جاره اتحاد تطاوين في دربي الجنوب الشرقي بخماسية نظيفة 5-صفر في اطار الجولة الحادية عشرة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .
وحقق اتحاد بنقردان فوزه بخماسية نظيفة بفضل اهداف رفيق كامرجي د45 ود95 من ضربة جزاء والليبي محمد جمعة د60 ومحمد حامد د71 وبهاء الدين بن عثمان د88
وصعد اتحاد بنقردان الى المركز الرابع ب20 نقطة على بعد نقطة واحدة من الترجي التونسي صاحب المركز الثالث ( 21 نقطة) وهو مازال مراهنا عتيدا على احد المراكز المؤهلة للمسابقات الافريقية حيث لا تفصله سوى 3 نقاط عن الثاني في الترتيب النادي الافريقي ( 23 نقطة) بينما تجمد اتحاد تطاوين عند 4 نقاط في المركز الثامن الاخير
وحقق اتحاد بنقردان فوزه بخماسية نظيفة بفضل اهداف رفيق كامرجي د45 ود95 من ضربة جزاء والليبي محمد جمعة د60 ومحمد حامد د71 وبهاء الدين بن عثمان د88
وصعد اتحاد بنقردان الى المركز الرابع ب20 نقطة على بعد نقطة واحدة من الترجي التونسي صاحب المركز الثالث ( 21 نقطة) وهو مازال مراهنا عتيدا على احد المراكز المؤهلة للمسابقات الافريقية حيث لا تفصله سوى 3 نقاط عن الثاني في الترتيب النادي الافريقي ( 23 نقطة) بينما تجمد اتحاد تطاوين عند 4 نقاط في المركز الثامن الاخير
وفي ملعب حمادي العقربي برادس فاز الاولمبي الباجي حامل كاس تونس في هذا الموسم على ضيفه النادي الصفاقسي بنتيجة 2-صفر لحساب نفس الجولة . وسجل لاولمبيك باجة كل من كلودي كيلانغالنغالا د19 ومالك شويخ د43 . وكان الاولمبي الباجي اهدر ضربة جزاء في بداية اللقاء لم يتوفق في تنفيذها اسامة بوقرة د9
وعزز الاولمبي الباجي رصيده من النقاط ليبلغ 13 نقطة لكنه حافظ على مركزه السابع قبل الاخير في مرحلة التتويج بفارق نقطة واحدة عن منافسه النادي الصفاقسي السادس في الترتيب والذي تجمد رصيده عند 13 نقطة
ويذكر ان النجم الساحلي المتصدر حاليا ( 27 نقطة) تعادل امس بالملعب الاولمبي بسوسة مع الترجي الرياضي صفر-صفر . كما تعادل بملعب حمادي العقربي برادس النادي الافريقي الثاني (23 نقطة) وضيفه الاتحاد المنسيتري الرابع (19 نقطة) بنتيجة 1-1
النتائج والترتيب
في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الحادية عشرة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم :
الاحد 11 جوان 2023
ملعب بنقردان
اتحاد بن قردان 5
رفيق كامرجي د45 من ضربة جزاء ود95 ومحمد جمعة د60 ومحمد حامد د71 وبهاء الدين بن عثمان د88
اتحاد تطاوين صفر
ملعب حمادي العقربي برادس
الاولمبي الباجي 2
كلودي يلانغالنغالا د19 ومالك شويخ د43
النادي الصفاقسي صفر
السبت 10 جوان 2023
ملعب اولمبي سوسة
النجم الساحلي-الترجي الرياضي صفر-صفر
ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي 1 حمدي العبيدي (85)
الاتحاد المنستيري 1 عبد القادر بوتيش(70)
الترتيب
ن ل ف ت ه له عليه
1-النجم الساحلي 27 11 7 3 1 12 3
2-النادي الافريقي 23 11 6 4 1 15 6
3-الترجي الرياضي 21 11 5 2 4 13 9
4-اتحاد بن قردان 20 11 5 2 4 16 11
5-الاتحاد المنستيري 19 11 4 3 4 16 11
6-النادي الصفاقسي 14 11 3 4 4 7 8
7-الاولمبي الباجي 13 11 3 2 6 6 11
8-اتحاد تطاوين 4 11 0 2 9 4 30
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