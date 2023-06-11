الرابطة الاولى - الجولة11- فوز اتحاد بنقردان و الاولمبي الباجي

حقق اتحاد بنقردان فوزا ثمينا على ميدانه على جاره اتحاد تطاوين في دربي الجنوب الشرقي بخماسية نظيفة 5-صفر في اطار الجولة الحادية عشرة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .



وحقق اتحاد بنقردان فوزه بخماسية نظيفة بفضل اهداف رفيق كامرجي د45 ود95 من ضربة جزاء والليبي محمد جمعة د60 ومحمد حامد د71 وبهاء الدين بن عثمان د88

وصعد اتحاد بنقردان الى المركز الرابع ب20 نقطة على بعد نقطة واحدة من الترجي التونسي صاحب المركز الثالث ( 21 نقطة) وهو مازال مراهنا عتيدا على احد المراكز المؤهلة للمسابقات الافريقية حيث لا تفصله سوى 3 نقاط عن الثاني في الترتيب النادي الافريقي ( 23 نقطة) بينما تجمد اتحاد تطاوين عند 4 نقاط في المركز الثامن الاخير



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