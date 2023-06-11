ارتفاع رقم معاملات شركات التامين بنسبة 7,5 بالمائة في الثلاثية الاولى من السنة والتامين على السيارات يستاثر بنصيب الاسد

سجل رقم معاملات قطاع التامين في تونس، خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية، نموا بنسبة 5ر7 بالمائة ليبلغ 4ر1075 مليون دينار حسب ما اظهرته بيانات نشرتها الهيئة العامة للتامين (هيئة تعديلية عمومية) حول 23 شركة تامين تنشط في القطاع.



وكشفت ذات البيانات ارتفاع رقم معاملات التامين على الحياة بنسبة 9ر4 بالمائة ليبلغ 5ر212 م د مقابل ارتفاع بنسبة 8,2 بالمائة للتامين على غير الحياة ليبلغ زهاء 863 م د. وقد استأثر قطاع التامين على السيارات بنصيب الأسد من رقم معاملات القطاع بقيمة 2ر559 م د اي ما يعادل 51 بالمائة.





ارتفاع بنسبة 3,8 بالمائة للتعويضات المقدمة من قبل شركات االتامين



ارتفاع عدد عقود التأمين الى اكثر من 970 الف عقد مع نهاية مارس 2023

وسجل رقم معاملات التامين الجماعي على المرض تطورا ب 8ر17 بالمائة ليبلغ ما قيمته 157.8 م د يليه التامين على الحريق الذي زاد بنسبة 5ر13بالمائة بقيمة 7ر126 م د فيما عرف رقم معاملات التامين على البرد وهلاك الماشية تطورا طفيفا بقيمة 24 ألف دينار ليبلغ 92ر2 م د مع أواخر الثلاثية الأولى من هذا العام.واظهرت ذات الارقام، ارتفاع التعويضات التي صرفتها شركات التامين التونسية لفائدة المؤمن لهم مع أواخر شهر مارس من هذا العام بنسبة 8ر3 بالمائة لتبلغ 1ر394 مليون دينار (م د) مقابل 5ر375 م د في الفترة ذاتها من العام المنقضي.وتراجعت التعويضات في فرع التأمين على الحياة بنسبة 1ر11 بالمائة لتبلغ 1ر72 م د مقابل 1ر81 م د في أواخر مارس 2022وفي المقابل زادت التعويضات في جانب التامين على غير الحياة بنحو 8 بالمائة لتبلغ 1ر322 م د فيما حازت التعويضات للمؤمن لهم في فرع التامين على السيارات على النصيب الأكبر من اجمالي التعويضات بقيمة 4ر183 م د.وسددت شركات التامين التونسية في الثلاثي الأول من هذا العام تعويضات بقيمة 8ر108 م د في مجال التامين الجماعي على المرض مقابل حوالي 97 م د في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.وبلغت التعويضات المسندة في مجال التامين على النقل 1ر5 م د مقابل 7ر3 م د في ذات الفترة من سنة 2022 فيما كانت التعويضات متواضعة جدا في فرع التامين على البرد وهلاك الماشية التي وصلت الى 430 ألف دينار مقابل 360 ألف دينار في نهاية الثلاثي الأول من سنة 2022اما التعويضات المسندة في التامين على الحريق فقد تراجعت بنسبة 2ر12 بالمائة لتبلغ 9ر12 م د في أواخر مارس من هذا العام مقابل 7ر14 م د في نفس الفترة من السنة الماضية.ومن جانب اخر أظهرت بيانات الهيئة العامة للتأمين تطور عقود التامين المكتتبة بنسبة 7ر9 بالمائة لتصل الى مستوى أكثر من 970 ألف عقد مقابل 8ر911 ألف عقد في الربع الأول من السنة الفارطة.وتوزعت هذه العقود على 2ر242ألف عقد في مجال التامين على الحياة و7ر727 ألف عقد في التامين على غير الحياة.ولم تتطور عقود التامين المكتتبة في فرع السيارات الا بنسبة 7ر3 بالمائة لتبلغ 1ر573 ألف وذلك نتيجة تراجع عملية بيع السيارات التي تقلصت بنسبة 3 بالمائة في الثلاثي الأول من هذا العام.وتم اكتتاب 2273 عقد تامين في مجال التامين الجماعي على المرض. اما فرع التامين على الحريق فقد تم اكتتاب 7ر31 ألف عقد تامين مقابل 5ر30 ألف عقد تامين بتطور ب 4 بالمائة.كما تطورت العقود المكتتبة في فرع التامين على النقل بزهاء 7 بالمائة لتصل مع أواخر الثلاثية الاولى من السنة الجارية 4ر28 ألف عقد مقابل 5ر26 ألف عقد السنة الفارطة.وفي المقابل سجلت عقود التامين في مجال البرد وهلاك الماشية تراجعا لافتا بنسبة 2ر24 بالمائة ليبلغ العدد 816 عقدا في الربع الأول من هذا العام مقابل 1077 عقدا في نفس الفتة من السنة الفارطة.