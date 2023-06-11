بطولة الكرة الطائرة الشاطئية (من 9 جويلية الى 20 اوت) - البداية من قليبية والاختتام في صفاقس

أعلنت الجامعة التونسية للكرة الطائرة عن الرزنامة العامة للبطولة الوطنية للكرة الطائرة الشاطئية للموسم الرياضي 2023/2022 حيث ستكون ضربة البداية يوم الاحد 9 جويلية المقبل بشاطئ قليبية على ان يسدل الستار على المنافسات يوم 20 من نفس الشهر بشاطئ الشفار بصفاقس.



ورصدت الجامعة مجموعة من الجوائز المالية للمسابقة اذ سيتحصل الفريق الفائز في كل دورة على مبلغ 800 دينار والوصيف على 500 دينار وصاحب المركز الثالث على 300 دينار والرابع على 200 دينار في حين سيكون نصيب الفرق التي ستحل في المراتب الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة 150 دينار.





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ومن جهة اخرى، سيغنم الفريق الذي سيتوج باللقب في نهاية البطولة مبلغ 3000 دينار والوصيف 2000 دينار على ان يظفر صاحب المركز الثالث بمبلغ 1000 دينار.



وفي ما يلي مختلف محطات الرزنامة

- الدورة الاولي يوم الاحد 9 جويلية 2023 بشاطئ قليبية

-الدورة الثانية يوم الاحد 16 جويلية 2023 بشاطئ حمام الاغزاز

-الدورة الثالثة يوم الاحد 23 جويلية 2023 بشاطئ الهوارية

-الدورة الرابعة يوم الاحد 30 جويلية 2023 بشاطئ الحمامات

-الدورة الخامسة يوم الاحد 6 اوت 2023 بشاطئ سوسة

-الدورة السادسة يوم الاحد 13 اوت 2023 بشاطئ المرسى او سيدي بوسعيد

-الدورة السابعة يوم الاحد 20 اوت بشاطئ الشفار بصفاقس