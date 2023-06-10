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قبلي: ايقاف صوماليين اثنين بتهمة تهريب افارقة عبر الحدود التونسية الجزائرية

Publié le Samedi 10 Juin 2023 - 13:39 قراءة: 0 د, 16 ث
      
افاد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقبلي خليل بن فرج، اليوم السبت، بانه تم منتصف الاسبوع الجاري، ايقاف شخصين من اصول صومالية.

واوضح بن فرج في تصريحه لصحفي "وات" انه تم ايقاف الصوماليين بتهمة "تهريب افارقة جنوب الصحراء عبر الحدود التونسية الجزائرية" على مستوى الشريط الحدودي بمعتمدية رجيم معتوق.


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