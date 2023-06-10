الالعاب الافريقيثة الشاطئية ( الحمامات 2023) - حفل الافتتاح بمسرح الهواء الطلق بالحمامات ..وتقديم موعد الماراطون الشاطئي الي يوم 27 جوان

افاد رضا المناعي عضو اللجنة المنظمة لدورة الالعاب الافريقية الشاطئية التي ستحتضنها مدينة الحمامات من 23 الى 30 جوان الجاري ان التحضيرات متواصلة بشكل مكثف لاعداد وتهيئة الميادين في القرية الاولمبية على شاطئ ياسمين الحمامات التي ستحتضن مختلف المنافسات الرياضية وان مختلف المنشات ستكون جاهزة في الاجال وانه يتم ترتيب كل ما يتعلق بتنظيم الالعاب المعتمدة في البرنامج بشكل مدقق.



وستفتتح النسخة الثانية للالعاب الافريقية الشاطئية ( الحمامات 2023) مساء يوم 23 جوان الجاري .

وسيحتضن مسرح الهواء الطلق بالحمامات حفل الافتتاح . ويذكر ان طاقة استيعاب مسرح الحمامات تبلغ قرابة 1200 متفرجا وقد احتضن هذا المسرح العريق عدة تظاهرات فنية وثقافية وعروض مسرحية .واقترن اسمه بمهرجان الحمامات الدولي . ويطل المسرح على البحر وهو على بعد حوالي 3 كم من وسط المدينة .



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وفي سياق متصل بالالعاب علمت وكالة تونس افريقيا للانباء ان مسابقة الماراطون الشاطئي المقررة في برناج الالعاب قد تم تقديم موعدها الى يوم 27 جوان الجاري عوضا عن يوم 28 منه وذلك لاسباب تنظيمية .





وستسقبل مدينة الحمامات بمناسبة الالعاب الافريقية الشاطئية قرابة 300 شخصية رياضىة واولمبية قارية ودولية في مقدمتهم روبار ميشال رئيس جمعية اللجان الاولمبي الوطنية في العالم ( اكنو) ومصطفى براف رئيس جمعية اللجان الاولمبية الافرقية ( اكنوا) وممثلين عن اللجنة الاولمبية الدولية وبرنامج التضامن الاولمبي وعن اللجنتين الاولمبيتين الفرنسية والصينية . كما سيشارك في اشغال الجلسة العامة لجمعية اللجان الاولمبية الافريقية المقررة ليوم 22 جوان الجاري 54 رئيس لجنة اولمبية افريقية و54 كاتبا عاما للجان الاولمبية الافريقية الوطنية .

كما افاد مصدر من لجنة التنظيم ان 11 وزيرا من مختلف الدول الافريقية سيكونون ضمن الوفود الرسمية للبلدان المشاركة.



وينتظر ان يناهز عدد الاعلاميين وتقنيي التلفزة والتصوير والفيديو من مختلف وسائل الاعلام المكتوبة والاذاعية و التلفزية والالكترونية والمصورين قرابة 200 اعلاميا معتمدا لتغطية الالعاب من تونس ومن الخارج.

ويذكر ان النصيب الاوفر من المعتمدين في قطاع الاعلام لتغطية الالعاب من مختلف الاسلاك سيكون لمؤسسة التلفزة التونسية ناقلة التظاهرة الرياضية ووكالة تونس افريقيا للانباء (وات) الشريك الاعلامي الرسمي.



وسيتم بالمناسبة الاستعانة بقرابة 300 متطوعا وذلك بمساهمة المندوبية الجهوية للرياضة بنابل حسب ما افاد مصدر من اللجنة المنظمة.

ويذكر ان النسخة الثانية لدورة الالعاب الافريقية الشاطئية ستشهد مشاركة قرابة 1100 رياضيا ورياضيا من 53 بلد افريقي



