سفير اليابان بتونس يؤكد عزم بلاده مواصلة دعم الجهود التنموية بتونس خلال لقائه مع رئيس البرلمان

أبرز سفير اليابان بتونس أوزوكا تاكيشي، خلال لقائه اليوم الاربعاء مع رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة بقصر باردو، عزم بلاده مواصلة دعم تونس ومؤازرة مجهوداتها التنموية والاقتصادية، عبر عديد الاتفاقيات الثنائية وبرامج الاستثمار المختلفة، وتيسير إجراءات التمويل.



وأبدى السفير، في بلاغ صادر عن البرلمان، اهتمامه بالتطوّرات السياسية التي تشهدها تونس وبالبناء الديمقراطي وإرساء دولة القانون، مؤكدا الأهمية التي تكتسيها العلاقات بين المؤسسات البرلمانية، وضرورة تكثيف الجهود من اجل دفع التعاون القائم بين تونس واليابان في هذا المجال، ولاسيما على مستوى مجموعات الصداقة البرلمانية.





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كما اثنى على متانة العلاقات القائمة بين تونس واليابان وما يجمع بينهما من تعاون مثمر، وهو ما تجلى بالخصوص في احتضان تونس لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في افريقيا "تيكاد 8" في أوت الماضي، وفتح آفاق جديدة للتعاون على المستويين الثنائي والافريقي.



من جهته، ثمن رئيس البرلمان العلاقات الممتازة والتاريخية التي تجمع بين تونس واليابان، معربا عن الامل في ان يشهد التعاون الثنائي مزيدا من التطوّر خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتكثيف برامج الاستثمار، ومواصلة برامج تطوير البنية التحتية في تونس، فضلا عن دفع التعاون في الجانب الثقافي والتربوي والبحث العلمي.



كما أطلع الضيف على خصوصيات النظام السياسي الجديد في تونس، والحرص على ان تكون الخيارات نابعة من دولة القانون والمؤسسات واحترام الحريات الأساسية، مبرزا في هذا الصدد، القيم المشتركة بين تونس واليابان والقائمة بالخصوص على التمسك بمبادئ الحرية والعدالة والحوكمة الرشيدة ومحاربة الفساد.



وأبرز دور العلاقات البرلمانية في توطيد عرى الصداقة والتعاون والارتقاء بها الى مستوى طموحات الشعبين، مؤكدا استعداد البرلمان مواصلة التعاون المثمر القائم مع اليابان في المجال البرلماني، وخاصة على مستوى مجموعات الصداقة البرلمانية وتبادل الزيارات وتكثيف اللقاءات بين البرلمانيين من البلدين.