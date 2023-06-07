معرض الكرم يحتضن الصالونين الدوليين للبلاستيك وللتغليف والطباعة من 13 إلى 16 جوان 2023

يحتضن قصر المعارض بالكرم من 13 إلى 16 جوان 2023، فعاليات الصالونين الدوليين للبلاستيك وللتغليف والطباعة، واللذين ينتظمان مرة كل سنتين.



ويمثل صالون البلاستيك، الذي ينتظم ببادرة من شركة المعارض الدولية بتونس بالتعاون مع الغرفة النقابية الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك والجامعة الوطنية للكيمياء للكيمياء، التابعتين لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، فرصة للصناعيين الوافدين من الدول العربية، للاطلاع على فرص تصدير المواد الاولية والمنتجات نصف المصنعة والنهائية والدفع في اتجاه ابرام عقود شراكة مع الفاعلين الحاضرين في التظاهرة لإنتاج مكونات ومستلزمات ومنتجات نهائية

ويعتبر صالون البلاستيك بالنسبة للفاعلين الاوروبيين، فضاء متميزا لربط علاقات شراكة واستكشاف اسواق جديدة والتعريف بمنتجاتهم وتجهيزاتهم في قطاع البلاستيك.



...





وتقدم هذه التظاهرة عرضا واسعا حول التكنولوجيات والمسارات الصناعية في المجال، وهي، ايضا، بمثابة فضاء يعرض كل المواد الاولية والآلات والتجهيزات والأدوات ومجالات التحويل والتصنيع النهائية ويجمع المختصين من مكاتب دراسات وخدمات.



ويمثل صالون التغليف والطباعة "باك برنت تونزيا" الذي تنظمه شركة المعارض الدولية بتونس بالتعاون مع الجامعة الوطنية للورق، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والمركز الفني للتعبئة والتغليف، موعدا مرجعيا على الصعيد الافريقي.

ويؤمن الصالون الدولي للتغليف والطباعة للفاعلين المعنيين مجالا للتعرف على الإمكانات والإنتاج والتطور الحالي لقطاع التغليف والطباعة والورق وفنون الغرافيك في تونس.

وينتظر ان تشهد التظاهرتان، تنظيم ورشات حول التجديد التكنولوجي في مجال البلاستيك التقني والتغليف وتباحث المشاكل والحلول والمستجدات والتكنولوجيات الحديثة، ويتوقع ان تستقطبا زهاء 5 آلاف زائر.