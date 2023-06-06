مدنين: العاملون في قطاع الصحة العموميّة ينفّذون إضرابا جهويّا عامّا غدا على خلفية الوضع المتردّي للقطاع في الجهة

ينفّذ العاملون في قطاع الصحة العمومية بولاية مدنين، غدا الاربعاء، إضرابا جهويا عاما تتوقف بموجبه كافة الخدمات بجميع الدوائر الصحية وأقسام العيادات الخارجية كامل اليوم، باستثناء الخدمات الاستعجالية بالمستشفيات والاقسام الداخلية، وذلك بحد أدنى من الأعوان.

ويأتي اقرار الاضراب، الذي تأجل في أكثر من مناسبة آخرها يوم 31 ماي المنقضي، على إثر عدم تجاوب وزارة الصحة مع طلب عقد جلسة بمقر الوزارة للنظر في سبل تفعيل محاضر جلسات سابقة، وعلى خلفية الوضع المتردي لقطاع الصحة العمومية في ولاية مدنين والمتّسم بنقص في الاطار الطبي وشبه الطبي والتجهيزات والادوية وضعف الخدمات، وفق الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين علي العدواني.

وقال العدواني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الاضراب ليس هدفا في حد ذاته، حيث يحرص الاتحاد على أن يظل التفاوض وباب الحوار مفتوحا من أجل تفعيل محاضر الجلسات، وتحسين واقع القطاع الصحي بالجهة، والارتقاء بخدماته الى مستوى تطلّعات المواطن وحقّه في منظومة صحية تلبي حاجياته"، وفق تعبيره.

ونبّه الاتحاد، في بيان أصدره أمس الاثنين عن مكتبه التنفيذي بمعية الهياكل النقابية لقطاع الصحة، الى خطورة الوضع المتردي الذي يهدد منظومة الصحة العمومية بالجهة بالانهيار، والعجز التامّ عن تقديم الخدمات الصحية الضرورية للمواطن في ظلّ النقص الحادّ في أطباء الاختصاص والاطار شبه الطبي، والتجهيزات، والأدوية بما فاقم معاناة المواطن.



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واعتبر نص البيان أن غلق سلطة الاشراف المركزية لباب الحوار كسبيل لحلّ الاشكالات العالقة، وعدم تفاعلها الجدّي، ساهم في تفاقم الأزمة التي يعانيها مرفق الصحة العمومية رغم تضحيات ومجهودات كل الاسرة الصحية، كما أدى الى تدهور المناخ الاجتماعي داخل المؤسسات الصحية، ليأتي هذا الاضراب دفاعا عن حق المواطن في منظومة صحية عمومية تلبي الحد الادنى من حاجياته، وقادرة على التطوّر وتجويد خدماتها من ناحية ودفاعا عن مصداقية التفاوض والحوار من ناحية اخرى.