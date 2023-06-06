توزر: تعطل الخدمات الإدارية المقدمة من مكاتب التشغيل المرتبطة بالإمضاء في عقود الكرامة وشهائد التكوين المهني منذ اشهر

يشتكي عدد من المواطنين في ولاية توزر منذ فترة، من تعطل بعض الخدمات الإدارية المقدمة من مكاتب التشغيل ومصالح الإدارة الجهوية للتشغيل المرتبطة بصفة خاصة بالإمضاء في بعض الوثائق الضرورية لفائدة طالبي الشغل أو خريجي التكوين المهني الخاص وأصحاب المؤسسات، حسب ما ذكره عدد منهم ل"وات".



ولفت في هذا السياق محمد علي الهويملي، صاحب مؤسسة خاصة، الى أنه لم يتم منذ جانفي الماضي، الامضاء في عقود الكرامة المبرمة بين المؤسسات الناشطة في القطاع الخاص وأصحاب الشهادات الجامعية، ما يفرض على صاحب المؤسسة التكفل بدفع راتب العمال ومعلم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.





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وبينت من جهتها سهيلة الهادفي، متخرجة من مركز مهني خاص ومتحصلة على شهادة تقني سامي في اختصاص المحاسبة المالية، أن التكوين أنتهى منذ فيفري الماضي دون ان يتمكنوا من الحصول على شهائد التخرج حتى الآن، لإجبارية امضائها من طرف المدير الجهوي للشغيل، مؤكدة أن هذا التأخير في الحصول على الشهائد حرمهم من المشاركة في مطالب تشغيل أو عقود التشغيل مع بعض المؤسسات.



وأعرب المدير الجهوي للشغيل عادل مجادي عن الامل في تجاوز هذا الاشكال قريبا بالتنسيق مع المصالح المركزية للوزارة ورئاسة الحكومة، مبينا انه لا يملك صلاحية الامضاء، باعتبار عدم صدور تسميته رسميا بخطة مدير جهوي للتشغيل في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.