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سير الموسم السياحي واستغلال الملك العمومي البحري، محورا جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والبيئة

Publié le Mardi 06 Juin 2023 - 08:23 قراءة: 0 د, 39 ث
      
انتظمت، مساء الإثنين بمقر وزارة البيئة، جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والبيئة، خصصت لمتابعة سير الموسم السياحي وكذلك لايجاد الحلول الكفيلة بحسن استغلال الملك العمومي البحري والمحافظة على الشريط الساحلي.

وتطرقت الجلسة، المنعقدة بإشراف وزير السياحة محمد المعز بلحسين ووزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، إلى مختلف الصعوبات التي تعترض المؤسسات السياحية لتطوير نشاطها تزامنا مع تحسن المؤشرات السياحية التي تنبأ بموسم سياحي واعد، وفق بلاغ لوزارة السياحة.

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وتم التأكيد بالمناسبة على ضرورة مواصلة التنسيق الدائم بين مصالح الوزارتين والمهنة لمزيد توحيد الجهود ولضمان نجاعة أكثر في عمليات التدخل، مع وجوب التسريع في تحيين النصوص القانونية ذات العلاقة باستغلال الملك العمومي البحري بمشاركة الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية والهياكل المهنية.

وقد شهدت الجلسة حضور ممثلي الجامعات المهنية الوطنية والجهوية في المجال السياحي وعدد من إطارات الوزارتين والمؤسسات تحت الإشراف المعنية.


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