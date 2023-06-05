النقابة التونسية للإذاعات الخاصة تعبر عن استيائها من قرار التفويت في إذاعة "شمس أف أم" لشركة في طور التكوين

عبّرت النقابة التونسية للإذاعات الخاصة، في بيان أصدرته يوم الإثنين، عن استغرابها واستيائها من قرار التفويت في إذاعة "شمس أف أم" لشركة في طور التكوين.



وتساءلت النقابة التونسية للإذاعات الخاصة عن "مدى نجاعة هذا الإجراء في المحافظة على ديمومة المؤسسة"، داعية إلى مراجعة عملية التفويت وإلى أن تكون شفافة وعادلة.





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