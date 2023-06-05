النقابة التونسية للإذاعات الخاصة تعبر عن استيائها من قرار التفويت في إذاعة "شمس أف أم" لشركة في طور التكوين

عبّرت النقابة التونسية للإذاعات الخاصة، في بيان أصدرته يوم الإثنين، عن استغرابها واستيائها من قرار التفويت في إذاعة "شمس أف أم" لشركة في طور التكوين.
وتساءلت النقابة التونسية للإذاعات الخاصة عن "مدى نجاعة هذا الإجراء في المحافظة على ديمومة المؤسسة"، داعية إلى مراجعة عملية التفويت وإلى أن تكون شفافة وعادلة.
وتساءلت النقابة التونسية للإذاعات الخاصة عن "مدى نجاعة هذا الإجراء في المحافظة على ديمومة المؤسسة"، داعية إلى مراجعة عملية التفويت وإلى أن تكون شفافة وعادلة.
كما طالبت النقابة رئاسة الحكومة ووزارة المالية بالعدل بين الإذاعات الخاصة الموجودة بكامل تراب الجمهورية دون تمييز، حاثة الهياكل المعنية على إيجاد طرق قانونية لشطب ديون الإذاعات الخاصة في الجهات المتخلدة بذمتها لدى وزارة المالية والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي باعتبار أن جميع الإذاعات تمر بصعوبات كبيرة وغير قادرة على دفع وخلاص كل الديون.
وكانت إذاعة شمس أف أم (مصادرة)، قد أفادت، في بلاغ لها مساء الجمعة الماضي ، بأن المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكما يقضي بإحالة شركة "شمس أف ام" إلى شركة "أفريكا برودكستينغ"، وهي شركة في طور التكوين، بقيمة 1,3 مليون دينار، وذلك بعد انتهاء فترة تلقي عروض الشراء التي تم تمديدها إلى غاية 30 ماي المنقضي.
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