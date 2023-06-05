النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يؤدي زيارة إلى تونس

ينتظر اليوم، الإثنين، وصول النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يورغن ريغتيرينك ، إلى تونس ويرافقه خلال هذه الزيارة ، التي تستمر إلى غاية 9 جوان 2023 ، المدير العام لإقليم جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​ ، هايك هارمغارت، والمديرة المساعدة ، المسؤولة عن تونس، نوديرا منسوروفا، وفق ما أفاده البنك في بيان له .



وسيجري ريغتيرينك، خلال هذه الزيارة، محادثات مع كبار المسؤولين التونسيين، لا سيما، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن ووزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد ووزيرة المالية، سهام نمصية بوغديري ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،عبد المنعم بالعاتي ووزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي.





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ومن المتوقع، أيضا، أن يشرف النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، بالمناسبة ، على افتتاح مصنع الرسكلة الجديد " إلك رسكلاج".



يذكرأن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، هو بنك متعدد الأطراف، يعمل على تعزيز تنمية القطاع الخاص ومبادرات ريادة الأعمال في 36 دولة في ثلاث قارات.

واستثمر البنك في تونس، منذ سنة 2012 ، ما يقارب من 2 مليار أورو في 62 مشروعا في مختلف جهات البلاد، في كل من القطاعين الخاص والعام.