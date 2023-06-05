والد ميسي يقول إن قائد منتخب الأرجنتين يرغب في العودة لبرشلونة

قال والد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين إن ابنه، الذي خاض مباراته الأخيرة مع باريس سان جيرمان مطلع الأسبوع الحالي، منفتح للعودة لبرشلونة حامل لقب بطولة الدرجة الأولى الإسبانية لكرة القدم اليوم الاثنين.



واستغنى برشلونة عن ساحر الفريق في 2021 بسبب راتبه الكبير في ظل القيود المالية التي تفرضها رابطة أندية البطولة الإسبانية.

وانتقل ميسي، الذي انضم لفئات الناشئين في برشلونة في سن 13 وأصبح الهداف التاريخي للنادي واللاعب الأكثر خوضا للمباريات بقميص النادي بعدما سجل 672 هدفا في 778 مباراة في جميع المسابقات، إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر لمدة عامين.



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وتحسن الوضع المالي لبرشلونة منذ رحيل ميسي، لكن وفقا لرابطة البطولة الإسبانية فإن النادي لا يزال يتخطى سقف الرواتب ولا يستطيع تسجيل عقود اللاعبين الجدد الذين وقعوا له منذ عدة أشهر مثل المدافع رونالد أراوخو وجابي لاعب الوسط.

ولطالما تحدث جوان لابورتا رئيس النادي الفائز بالبطولة الإسبانية عن رغبته في عودة ميسي إلى ملعب كامب نو، لكن انتقال اللاعب البالغ عمره 35 عاما قد يعقد موقف الفريق بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.

وقال خورخي والد ميسي في تصريح اعلامي "ليو يريد العودة لبرشلونة وأنا أيضا أود أن يعود و نثق أن ليو يستطيع العودة".

وفاز ميسي، الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم في قطر ونال الكرة الذهبية سبع مرات، بلقبين البطولة الفرنسية موسمي 2021-2022 و2022-2023 إ‭‬‬ضافة لكأس السوبر الفرنسية في جويلية2022 مع باريس سان جيرمان.

ورغم ذلك رفض تجديد عقده مع باريس سان جرمان.

وحامت شكوك حول مستقبل ميسي مؤخرا، في ظل انباء عن تلقى ميسي عرضا رسميا للانضمام للهلال السعودي في الموسم المقبل.

