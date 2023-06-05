افتتاح أشغال الملتقى السنوي لرؤساء المراكز الجهوية والمحلية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بالحمامات

تمّ، اليوم الاثنين بالحمامات من ولاية نابل، افتتاح أشغال الملتقى السنوي لرؤساء المراكز الجهوية والمحلية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية تحت شعار "الحسابات الفردية: الانجازات والتحديات للتصفية الالكترونية للجرايات وتعميم جودة الخدمات."





ويندرج تنظيم هذا الملتقى الذي يلتئم على مدى يومي 5 و6 جوان 2023 في إطار متابعة أداء الهياكل الجهوية والمحلية للصندوق لتطوير مناهج العمل وتجسيم البرامج الاستراتيجية التي رسمها لا سيّما في مجال متابعة برنامج الحسابات الفردية ورقمنة الخدمات بهدف إضفاء الجودة عليها.



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وفي الكلمة التي ألقاها المدير العام للضمان الاجتماعي، نادر العجابي نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي،أكد دعم الوزارة لانطلاق الصندوق في تصفية الجرايات باعتماد سجلات الحسابات الفردية منذ شهر أفريل المنقضي، اذ تم تسجيل نتائج أولية مشجّعة وواعدة وفاقت نسبة تصفية الجرايات باعتماد منظومة الحسابات الفردية المحدثة للغرض 90 بالمائة، داعيا جميع القائمين على هذا المشروع إلى مزيد إعطائه الدفع اللاّزم وضمان انخراط جميع المؤسسات المشغّلة في مختلف مكوّناته لتطوير المنظومة والمرور إلى التصفية الإلكترونية للجرايات بصفة كليّة.

و نوّه بحرص الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية على تطوير آليات ومناهج التصرّف ومزيد تنمية الموارد البشرية والرفع من نجاعة الأداء والحوكمة في مختلف مجالات تدخّله، وذلك من خلال تعزيز علاقاته مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والجمعيات المهنية والعمل معها في نطاق الشراكة والتعاون على المستويين الوطني والدولي، مشيرا إلى إبرام الصندوق عدة اتفاقيات تدعم انفتاحه على مُحيطه الخارجي بما يساعد على تنمية وتطوير القدرات المؤسساتية لإطارات الصندوق لتحقيق الأهداف المرسومة.

من جهته أكّد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ، توفيق كاترو، على أن هذا الملتقى يعدّ مناسبة هامة لتكريس انخراط كافة هياكل الصندوق في مسار إنجاح المشاريع الكبرى واضطلاعها بالمهام المنوطة بعهدتها كلّ في مجاله.

وأضاف انه يمثل أيضا فرصة لتقييم ما تمّ إنجازه على مستوى الصندوق وتوجهاته المستقبلية في منحى تشاركي، مؤكدا أنّ توصّل الصندوق إلى تحقيق نتائج طيبة في مختلف المشاريع التي ينفذها هو نتيجة للدعم المتواصل الذي يجده من سلطة الإشراف والمساندة المطلقة لمختلف برامجه.