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الالعاب الافريقية الشاطئية ( الحمامات 2023) - كرة اليد - عملية القرعة

Publié le Lundi 05 Juin 2023 - 20:06 قراءة: 0 د, 34 ث
      
اسفرت عملية القرعة التي جرت اليوم بمقر الاتحاد الافريقي لكرة اليد بابيدجان والخاصة بمسابقة كرة اليد ضمن دورة الالعاب الافريقية الشاطئية التي ستقام في مدينة الحمامات التونسية ي من 23 الى 30 جوان المقبل عن النتائج التالية //

- صنف الذكور ( 9 منتخبات موزعة على 3 مجموعات )
- المجموعة الاولى
...

المغرب وكينيا وزامبيا

- المجموعة الثانية
الطوغو ونيجيريا وليبيا

- المجموعة الثالثة
تونس الجزائر ومالي
ويتاهل اول كل مجموعة مع افضل صاحب مركز ثان الى نصف النهائي

اما بالنسبة لصنف السيدات فستقام الدورة بنظام بطولة من خمسة منتخبات تتبارى في ما بينها ويتوج بالدورة صاحب المركز الاول.
وتشارك في دورة السيدات منتخبات تونس والجزائر وكينيا ومالى واوغندا


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