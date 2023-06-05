Babnet

بطولة رولان غاروس للتنس (ربع النهائي) : التونسية انس جابر تواجه البرازيلية بياتريس حداد مايا

Publié le Lundi 05 Juin 2023 - 15:47 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تواجه لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة سابعة عالميا في الدور ربع النهائي لبطولة رولان غاروس المفتوحة للتنس اللاعبة البرزيلية بياتريس حداد مايا المصنفة 14 عالميا في لقاء ربع النهائي المقرر يوم الاربعاء 7 جوان الجاري انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا.


وفازت بياتريس حداد مايا اليوم الاثنين على اللاعبة الاسبانية سارا سوريبس تورمو المصنفة 132 عالميا 2-1 تفاصيلها (6-7 و 6-3 و 7-5) .
...

وكانت اللاعبة التونسية أنس جابر قد بلغت الدور ربع النهائي لبطولة رولان غاروس اثر فوزها في وقت سابق اليوم الاثنين على الأمريكية بيرناردا بيرا المصنفة 36 عالميا بمجموعتين دون رد (6-3 و6-1).

وهي المرة الاولى التي تصل فيها انس جابر الدور ربع النهائي لبطولة رولان غاروس بعد ان كانت افضل نتائجها بلوغ الدور ثمن النهائي عامي 2020 و2021.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267824


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 05 جوان 2023 | 16 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:25 19:37 16:09 12:25 05:01 03:11
Babnet
25°
 Babnet26° Babnet % 50 :الرطــوبة
تونــس Babnet19°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-1926°-2128°-2028°-2232°-24
  • Avoirs en devises
    21352,3

  • (2 juin)
  • Jours d'importation
    92
  •              1 € = 3,33340 DT        1$ =3,11950 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 juin)   935,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*