تنظم المدرسة الوطنية للإدارة يومي 16 و 17 جوان الجاري تظاهرة تحسيسية في شكل مسابقة (هاكثون) حول أهمية المساواة بين المرأة والرجل والبعد الإدماجي في المرافق والخدمات العمومية.

ولفت بلاغ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين الى أن هذه التظاهرة، التي تنظم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالخصوص، إلى التشجيع على الإبداع والتجديد من خلال توظيف التكنولوجيات الحديثة في استنباط الحلول والتطبيقات الرقمية التي من شأنها أن تساهم في تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة والقضاء على أشكال التمييز بين الجنسين.

وأضاف البلاغ أن مسابقة EnaHack4Equality" ستجرى بفضاء مخبر التجديد في القطاع العام المحدث صلب المدرسة الوطنية للإدارة مشيرا الى أنه يمكن للراغبين في الترشح للمشاركة في هذه المسابقة الاطلاع على قواعد تنظيم المسابقة والتسجيل عبر الاستمارة خلال الفترة الممتدة من 29 ماي 2023 إلى غاية 10 جوان الجاري في حدود الساعة منتصف الليل بموقع واب المدرسة الوطنية للإدارة وأن المشاركة مفتوحة ومجانية.





...





