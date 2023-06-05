انطلاق أشغال المؤتمر الدولي للاقتصاد الدائري والتصرف في النفايات الذي ينتظم للمرة الاولى في تونس

انطلق، الاثنين، المؤتمر الدولي العاشر للاقتصاد الدائري والتصرف في النفايات "وايست تو ريسورسز 2023" (تحويل النفايات الى موارد)، الذي ينتظم للمرة الأولى في تونس، بالضاحية الشمالية للعاصمة، بمشاركة حوالي 130 خبيرا ومختصا في مجال التصرف في النفايات من مختلف بلدان العالم.



وتسلط أشغال الدورة العاشرة لهذا المؤتمر الدولي الضوء على "الاقتصاد الدائري المعالجة الميكانيكية البيولوجية واعادة الرسكلة والتعدين الحضري والحصول على صفر نفايات".





وأوضح مدير مكتب تونس للشركة الألمانية للاستشارات والخدمات في المجال البيئي "أي سي بي" والمنظمة لهذا المؤتمر، وليم مرداسي، بالمناسبة، أن "وايست تو ريسورسز 2023" هي منصة لتبادل الخبرات في العالم بخصوص كيفية استخراج المواد والطاقة من النفايات بما في ذلك معالجة النفايات ورسكلتها.وأكد مرداسي، في تصريح لـ(وات)، أن الجمعية الدولية للنفايات الصلبة قد اختارت تنظيم هذه الدورة الممتدة من 5 إلى 7 جوان 2023 في تونس العاصمة بهدف تبادل الخبرات وعرض المشاريع الرائدة في مجال التصرف في النفايات التي تم انجازها في الدول العربية والإفريقية والناطقة بالفرنسية.ولفت الى ان اشغال المؤتمر تتضمن تقديم تجربة الأردن في تحضير السماد وتنزانيا في معالجة النفايات اضافة الى الدول الآسيوية على غرار البنغلاديش والهند ومشاريع البلدان الأوروبية المتعلقة بالتصرف في النفايات".واعتبر، أيضا، أن المؤتمر الدولي العاشر للاقتصاد الدائري والتصرف في النفايات سيفتح المجال أمام تونس للاستفادة من خبرات وتجارب البلدان المشاركة لايجاد حلول للتصرف في النفايات.ولفتت المكلّفة بالتعاون الدولي بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، مريم جنيح، من جهتها، الى أن هذا المؤتمر سيمكن تونس من تثمين نفاياتها خاصة على مستوى اعادة الرسكلة والبحث عن آليات تمويل هذه المشاريع.وأضافت جنيح ان هذا الدورة ستعرف بآليات تثمين النفايات والتمويلات الخاصة بالمشاريع الخضراء والمتعلقة بحماية المناخ.يذكر أن المخطط التنموي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات (2023 - 2025) يتضمن احداث وحدات لتثمين النفايات في كل ولايات الجمهورية لضمان الانتقال نحو الاستراتيجية الجديدة المخصصة لذلك.وأبرزت أن الوكالة بصدد القيام، حاليا، بدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبحث عن المواقع التي سينفذ فيها هذه المشاريع.