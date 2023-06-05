تراجع التضخم الى نسبة 6ر9 بالمائة خلال شهر ماي 2023

تراجعت نسبة التضخم خلال شهر ماي 2023 الى مستوى 9,6 بالمائة، بعد ان كانت في حدود 10,1 بالمائة خلال شهر أفريل 2023، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، الاثنين
وفسر المعهد الوطني للاحصاء هذا التراجع، الذي يسجل رغم الارتفاع الشهري للأسعار، بتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري ماي وأفريل 2023 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
وسجل التضخم الضمني لشهر ماي 2023، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، بدوره، تراجعا ليصبح في حدود 7,5 بالمائة، بعد ان كان 7,7 بالمائة خلال شهر أفريل 2023.
وفسر المعهد الوطني للاحصاء هذا التراجع، الذي يسجل رغم الارتفاع الشهري للأسعار، بتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري ماي وأفريل 2023 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
وسجل التضخم الضمني لشهر ماي 2023، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، بدوره، تراجعا ليصبح في حدود 7,5 بالمائة، بعد ان كان 7,7 بالمائة خلال شهر أفريل 2023.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 11,1 بالمائة مقابل 5 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 18,6 بالمائة مقابل 0,8 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
ارتفاع اسعار المواد الغذائية بنسية 9ر15 بالمائة
وتظهر بيانات المعهد ان اسعار المواد الغدائية عرفت، باحتساب الانزلاق السنوي، ارتفاعا بنسبة 15,9 بالمائة. ويعود ذلك بالأساس الى زيادة أسعار لحم الضأن بنسبة 31,2 بالمائة، والدواجن، 28,2 بالمائة، والبيض، 25,6 بالمائة، والزيوت الغذائية، 23,4 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 21,1 بالمائة.
و قد شهد نسق ارتفاع أسعار مجموعة الـسكن والطاقة المنزلية تراجعا من 2,5 بالمائة الى 0,4 بالمائة ونسق ارتفاع أسعار مجموعة النقل تراجعا من 1 بالمائة الى 0,3 بالمائة ونسق ارتفاع أسعار مجموعة الأثـاث والـتجهـيزات والخدمات المنزلية تراجعا من 1,2 بالمائة الى 0,5 بالمائة خلال شهر ماي.
وعرفت أسعار المواد المصنعة لشهر ماي 2023 تطورا بلغ 8,2 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي. ويعود ذلك، بالأساس، الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 7,4 بالمائة، وكذلك الملابس والاحذية، 9,7 بالمائة، ومواد التنظيف، 9,7 بالمائة.
وفي ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 6,4 بالمائة، والذي يفسر، اساسا ، بزيادة أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 10,1 بالمائة وخدمات النقل العمومي والخاص، 17,5 بالمائة، والخدمات المالية بنسبة 20,7 بالمائة.
ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك خلال شهر ماي 2023 بنسبة 0,5 بالمائة مقارنة بالشهر السابق
شهد مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0,5 بالمائة خلال شهر ماي 2023 مقارنة بشهر أفريل 2023، بعد الارتفاع بنسبة 1,2 بالمائة خلال الشهر الفارط.
ويعزى هذا التطور، خاصة، الى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة الملابس والاحذية بنسبة 0,8 بالمائة، ومجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0,4 بالمائة، وأسعار خدمات المطاعم والنزل بنسبة 1 بالمائة.
وبين المصدر ذاته ان مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات شهد ارتفاعا طفيفا بلغ 0,4 بالمائة خلال شهر ماي 2°23. ويعود ذلك، خاصة، الى زيادة أسعار الغلال بنسبة 3 بالمائة ولحم الضأن بنسبة 1,8 بالمائة ومجموعة المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصير بنسبة 1,6 بالمائة.
في المقابل شهدت أسعار الخضر الطازجة انخفاضا بنسبة 4 بالمائة وأسعار البيض تراجعا بنسبة 2,3 بالمائة وأسعار الاسماك الطازجة بنسبة 0,5 بالمائة.
وعرفت اسعار خدمات مجموعة المطاعم والمقاهي والنزل تطورا قدره 1 بالمائة نتيجة ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي بنسبة 1 بالمائة وخدمات النزل بنسبة1,2 بالمائة.
وزادت اسعار الملابس والأحذية بنسبة 0,8 بالمائة، إذ ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 1 بالمائة و الأحذية بنسبة 0,3 بالمائة ومكملات اللباس بنسبة 0,2 بالمائة.
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