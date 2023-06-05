تراجع التضخم الى نسبة 6ر9 بالمائة خلال شهر ماي 2023

تراجعت نسبة التضخم خلال شهر ماي 2023 الى مستوى 9,6 بالمائة، بعد ان كانت في حدود 10,1 بالمائة خلال شهر أفريل 2023، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، الاثنين



وفسر المعهد الوطني للاحصاء هذا التراجع، الذي يسجل رغم الارتفاع الشهري للأسعار، بتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري ماي وأفريل 2023 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.

وسجل التضخم الضمني لشهر ماي 2023، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، بدوره، تراجعا ليصبح في حدود 7,5 بالمائة، بعد ان كان 7,7 بالمائة خلال شهر أفريل 2023.



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