ألقت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنيهلة من ولاية أريانة، نهاية الأسبوع، القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه ومحكوم بالسجن وجرى الاحتفاظ به، وفق ما أكده المتحدث باسم الحرس الوطني اليوم الإثنين.



وأضاف المصدر ذاته، في بلاغ، أن هذا العنصر مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل " الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي " و محكوم عليه بالسجن لمدة سنة.