الأهلي المصري يفوز على الوداد المغربي 2-1 في ذهاب نهائي رابطة أبطال إفريقيا

فاز الأهلي المصري على ضيفه الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف مساء الاحد في مباراة ذهاب الدور النهائي لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم على ملعب القاهرة.

وسجل الجنوب إفريقي بيرسي تاو في الدقيقة (45+3) ومحمود عبدالمنعم (59) هدفي الاهلي فيما أحرز هدف الوداد سيف الدين بوهرة في الدقيقة (86).

وسيلتقي الفريقان الأحد المقبل بالمغرب في لقاء الإياب لحسم لقب المسابقة.

ويعد الأهلي، أكثر أندية القارة تتويجا برصيد (10) ألقاب بينما يحمل الوداد لقب آخر نسخة وسبق أن حصل على البطولة ثلاث مرات.



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وسبق أن التقى الفريقان في نهائي رابطة أبطال إفريقيا في نسختي 2017 و2022 وكان الفوز من نصيب الوداد.

