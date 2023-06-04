مشاركة تونس في فعاليات الاجتماع التاسع لعملية التشاور العربية حول الهجرة واللجوء بجامعة الدول العربية

شاركت تونس في فعاليات الاجتماع التاسع لعملية التشاور العربية الاقليمية حول الهجرة واللجوء بجامعة الدول العربية ،وفق ما أفاد به المرصد الوطني للهجرة في بلاغ اليوم الأحد.



وذكر المرصد ، أن مديرته العامة أحلام الهمامي تولت تقديم مداخلة حول جهود الدولة التونسية في المجال باعتبارها نقطة الاتصال الوطنية الفنية، في فعاليات اجتماع عملية التشاور العربية الاقليمية حول الهجرة واللجوء، مشيرا، الى أن الاجتماع الذي انعقد نهاية يومي 29 و30 ماي، تطرّق الى جهود عملية التشاور العربية الاقليمية حول الهجرة واللجوء خلال سنة 2022 .





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وسجّل كذلك تقديم عرض حول عملية متابعة واستعراض الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين على المستوى العالمي والإقليمي من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كما سلّط الضوء على جهود الدول وتنفيذ تعهداتها والتزاماتها منذ المنتدى العالمي الأول للاجئين المنعقد سنة 2019.



وتطرقّ المشاركون والمشاركات في الاجتماع الى تحضيرات الدول العربية للمشاركة الفعالة في المنتدى العالمي الثاني للاجئين الذي سيعقد بجنيف خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر 2023، وناقشوا توحيد الموقف العربي من محاور الدورة الرابعة عشر من المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية التي ستعقد بباريس في بداية عام 2024.





وتأتي مشاركة تونس في الاجتماع السنوي التاسع الذي تعقده عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء منذ إنشائها عام 2014 بموجب قرارصدر على المستوى الوزاري من مجلس جامعة الدول العربية .