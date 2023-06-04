نادي اتحاد جدة السعودي يتوصل إلى اتفاق مع كريم بنزيما للانضمام إلى صفوفه

أفادت تقارير صحفية بأن اتحاد جدة السعودي على أعتاب ضمّ كريم بنزيما إلى صفوف الفريق، بعد رحيل المهاجم الفرنسي عن ريال مدريد الإسباني.

وذكرت ذات المصادر اليوم الأحد، أن فريق "النمور" توصل إلى اتفاق يقضي بانضمام بنزيما للنادي الفائز بلقب مسابقة بطولة الدرجة السعودية الممتازة، بعقدٍ يمتد لموسمين.

وأوضحت أن رئيس نادي اتحاد جدة، أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي توجها في وقت سابق للعاصمة الإسبانية مدريد، من أجل إتمام انتقال كريم بنزيما للنادي في صفقة قياسية.

من جانبه، أكدت مصادر اعلامية اسبانية ، أن فريق "النمور" بصدد الإعلان عن التوقيع الرسمي مع المهاجم الفرنسي، الأسبوع المقبل، مع احتمالية الإعلان عن ذلك الأربعاء القادم، في حال سار كلّ شيء على ما يرام.



...



وكان نادي ريال مدريد قد كشف عن رحيل هدّافه للانضمام الى البطولة السعودي بعد أن قضى 14 عاماً مع الفريق، على أن يتم توديعه في 6 جوان الجاري.