دار الشباب بالبئر الاحمر تستانف كامل نشاطاتها بعد اعادة تهيئتها بحوالي 475 الف دينار

استانفت دار الشباب في معتمدية البئر الاحمر، امس السبت، كامل نشاطها الذي انقطع شبه كليا منذ شهر افريل من السنة الماضية 2022 لاجراء اشغال تهيئة وتطوير بلغت كلفتها 475 الف دينار مساهمة من برنامج "معا" والوكالة الامريكية للتنمية.



وتمثلت اشغال التهيئة وفق ما افاد به مدير الدار نورالدين بورارة مراسل وات في الجهة، في تطوير مجالات ووسائل النشاطات في الفضاء الخارجي وتعشيب وتجهيز وانارة ملعب كرة القدم واحداث ملعب لكرة السلة وفضاء للكرة الحديدية الى جانب تركيز خيمة في الحديقة الخارجية تتسع لحوالي 200 شخص.





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كما تم احداث "راديو واب" وتجهيزه بجميع المعدات التقنية الحديثة وتجهيز "نادي السنما" بالمعدات التقنية والرقمية الى جانب تطوير قاعة الرياضة البدنية التي تم تجهيزها بعديد الاليات الضرورية فضلا عن تهيئة القاعة الكبرى للاجتماعات المقدرة طاقة استيعابها حوالي 120 شاب وشابة وقابلة لاحتضان عديد الاختصاصات.



وشدد مدير الدار ان اشغال التهيئة التي مكنت من تحسين البنية الاساية لدار الشباب الوحيدة في المعتمدية ستتيح بعث فريق لكرة السلة واخر لكرة القدم النسائية خلال الفترة القريبة القادمة.



ويطالب شباب المنطقة حسب بورارة باحداث مركز اقامة يكون مقصدا للشباب من خارج الولاية ويشجع على التبادل الشبابي ومزيد تنشيط واشعاع الدار.



كما دعا عدد من الشباب، الذين اعدوا شريطين وثائقين واحد حول دار الشباب والاخر حول معتمدية بئر الاحمر، وزارة الاشراف الى الاسراع بوضع حافلة على ذمتهم لتامين تنقلاتهم ورحلاتهم الدراسية والسياحية لمختلف مناطق الجمهورية.