اتحاد العاصمة الجزائري يفوز باللقب القاري الأول في تاريخه

أحرز اتحاد العاصمة الجزائري لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه رغم هزيمته 1-صفر أمام ضيفه يانغ أفريكانز التنزاني في مباراة العودة مساء السبت.



واستفاد اتحاد العاصمة من فوزه 2-1 في الذهاب في تنزانيا الأسبوع الماضي، ليحصد اللقب مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الأرض بعد التعادل 2-2 في النتيجة الإجمالية.





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