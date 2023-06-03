المنستير: تتويج ست مؤسسات ناشئة ضمن برنامج "طالب من أجل التغيير"

احتضنت اليوم المنستير حفل تتويج ستة أصحاب مؤسسات ناشئة وقعت مرافقتهم منذ كانوا طلبة في ولايات المنستير وسوسة والمهدية والقيروان وسيدي بوزيد ضمن النسخة الثالثة من برنامج "طالب من أجل التغيير".

وسيتحصل كل مشروع على تمويل قدره 8 ألاف دينار من السفارة الأمريكية بتونس، مقابل تمويل 10 مشاريع في النسخة الثانية من البرنامج ومثلها في النسخة الأولى، وفق ما أفاد به (وات) اليوم السبت المدير التنفيذي لجمعية الشباب القيادي بالمنستير محمّد هارون وناس.

وتعدّ كل مؤسسة ناشئة بين إثنين وثلاثة من الشركاء المؤسسين، وتواصلت عملية مرافقة الطلبة منذ سبتمبر 2022 ومساعدتهم على انجاز نماذج مشاريعهم. ونفذت الجمعية النسخة الثالثة من البرنامج مع 24 شريكا، بينهم هياكل المساندة ومؤسسات جامعية ومحاضن خاصة مقابل 8 شركاء خلال النسخة الأولى.

ومنذ انطلاق البرنامج، انتصبت 25 مؤسسة بولايات المنستير وسوسة والمهدية وتحصلت 8 مؤسسات ناشئة منها على علامة مؤسسة ناشئة.



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وتميزت النسخة الثالثة من البرنامج باختصاص كلّ المشاريع في التكنولوجيات كتطبيقات الهاتف الجوال، منها تطبيقة تمكن من البحث عن العناوين، أو تشخص السيارة، أو تجمع المصممين وتمكينهم من البيع على الخط.

ونجح برنامج "طالب من أجل التغيير" في "كسر الجليد" مع هياكل المساندة، التي يحمل عنها الطلبة أفكارا سلبية ويعتبرون أنّها لا تشجعهم في مقابل وجود تشجيع من الدولة وإن كان محدودا، حسب وناس.

وثمن عميد كلية الطب بالمنستير شرف الديّن عامري هذا البرنامج الذي يرافق الطلبة، مشيرا إلى أنّ الكلية لها اتفاقية شراكة مع الجمعية منذ سنتين لتأطير طلبتها في مجال التكنولوجيا والإعلامية.

وعرف "طالب من أجل التغيير" تطورا وساهم في تغيير العقلية لدى الطلبة الذين أصبحوا يقتحمون مجال الأعمال، حسب مدير مركز الأعمال بالمنستير منير حرزالله .

وطورت آمينة شوشان، أصيلة المنستير، مشروع "كرهبتي" مع طلبة آخرين وستكون التطبيقة جاهزة في موفى الشهر الجاري ومن شأنها ربط صاحب السيارة بمحلات الخدمات ذات العلاقة بالسيارات، وتشخيص حول وضعية السيارة.

أما خلود العياشي، أصيلة منطقة برقو بسليانة، فقد اختارت إنجاز مشروع لإنتاج آلات لتثمين الفواضل العضوية للماشية والأكل والمواد الغذائية إلى غاز "الميثان" الذي يحول إلى كهرباء وإلى مستمد سائل.

وستمكن هذه الآلة الفلاح الصغير الذي لديه 5 أو 10 بقرات من الضغط على كلفة استعمال الكهرباء والمستسمد.



