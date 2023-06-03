"توننداكس" يقفل تبادلات شهر ماي 2023 على منحى ايجابي

أقفل مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس "توننداكس"، تبادلات شهر ماي 2023، عند النقطة 71ر8730 مسجلا تطورا بنسبة 46ر5 بالمائة بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة 84ر1 بالمائة خلال شهر مارس ومنذ بداية سنة 2023، وفق التقرير الشهري لنشاط التداول، الذي أصدرته البورصة، مؤخرا.



وبلغ حجم التداول بتسعيرة البورصة 271 مليون دينار، مسجلا ارتفاعا هاما بنسبة 4ر1 بالمائة، مقارنة بالمستوى الذي بلغه خلال شهر افريل 2023. وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول 3ر12 مليون دينار، مقابل 1ر14 مليون دينار، في أفريل 2023، و9 مليون دينار، سنة 2023





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وبلغت أرباح "توننداكس" ما قدره 66ر7 بالمائة، مقابل ارتفاع يعادل 70ر4 بالمائة، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.



وتحسن، كذلك، مؤشر "توناندكس20"، بنسبة 26ر6 بالمائة، في شهر ماي 2023، مواصلا النسق المسجل في شهر أفريل 2023، أي بارتفاع بنحو 06ر2 بالمائة، ليقفل عند النقطة 17ر3883.



وسجل "توننداكس20"، منذ بداية السنة، أرباحا بنسبة 10ر8 بالمائة، مقابل 87ر5 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2022.