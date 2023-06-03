رولان غاروس: البولونية ايغا شفايتيك تبلغ الدور ثمن النهائي

بلغت اللاعبة البولونية ايغا شفايتيك المصنفة الأولى عالميا الدور ثمن النهائي لبطولة رولان غاروس، اثر فوزها اليوم السبت على نظيرتها الصينية وانغ شيانيو المصنفة 80 عالميا، بمجموعتين نظيفتين، بواقع 6 - 0 و 6 - 0.



وستلاقي شفايتيك في الدور ثمن النهائي الفائزة من مبارة الأوكرانية ليزيا تسورينكو المصنفة 66 عالميا و الكندية بيانكا أندريسكو المصنفة 42 عالميا.

يذكر أنّ ايغا شفايتيك حاملة لقب النسخة السابقة من بطولة رولان غاروس، معرضة لخطر خسارة صدارة التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس، اذا ما أخفقت في التتويج بالبطولة والمحافظة على لقبها الذي سبق وتوجت به في 2020 و 2022.