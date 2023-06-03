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"الهايكا" تقرر رفع قضية ضد رئاسة الحكومة لتعيينها رئيسة مديرة عامة للاذاعة التونسية دون استشارتها

Publié le Samedi 03 Juin 2023 - 16:09 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، عن قرارها رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضدّ رئيسة الحكومة، بهدف إبطال قرارها تعيين رئيسة مديرة عامة على رأس مؤسسة الإذاعة التونسية، والذي "يتعارض مع مقتضيات المرسوم 116 وخاصة الفصل 19 منه المتعلّق بالاستشارة الوجوبية للهيئة".

وأضافت الهيئة في بيان أصدرته اليوم السبت، أنها قامت بتكليف محام لاستكمال الإجراءات القانونية الضرورية في الغرض، مذكرة بأنه وفقا للمرسوم السالف ذكره فإنه "لا يمكن للحكومة التعيين على رأس مؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين إلا وفقا للرأي المطابق للهيئة".

...

كما دعت جميع الصحفيين "إلى التمسك باستقلاليتهم وعدم الرضوخ للتعليمات المتنافية مع قواعد مهنتهم وأخلاقياتها"، باعتبار أن قرار الحكومة "ينسف القواعد الدنيا لاستقلالية الإعلام العمومي، ويؤشر إلى عودة جليّة وصريحة لمنظومة الإعلام الحكومي المؤتمر بأوامر السلطة التنفيذية"، وفق تقديرها.

يشار الى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر عدد 434 المؤرخ في 2 جوان 2023 والقاضي بتسمية هندة بن علية الغريبي رئيسا مديرا عاما لمؤسسة الإذاعة التونسية.



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