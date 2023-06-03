"الهايكا" تقرر رفع قضية ضد رئاسة الحكومة لتعيينها رئيسة مديرة عامة للاذاعة التونسية دون استشارتها

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، عن قرارها رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضدّ رئيسة الحكومة، بهدف إبطال قرارها تعيين رئيسة مديرة عامة على رأس مؤسسة الإذاعة التونسية، والذي "يتعارض مع مقتضيات المرسوم 116 وخاصة الفصل 19 منه المتعلّق بالاستشارة الوجوبية للهيئة".



وأضافت الهيئة في بيان أصدرته اليوم السبت، أنها قامت بتكليف محام لاستكمال الإجراءات القانونية الضرورية في الغرض، مذكرة بأنه وفقا للمرسوم السالف ذكره فإنه "لا يمكن للحكومة التعيين على رأس مؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين إلا وفقا للرأي المطابق للهيئة".





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