وزاررة العدل تعلن عن فتح مناظرة للدخول الى مرحلة التكوين الاساسي للملحقين القضائيين بالمعهد الاعلى للقضاء

اعلنت وزارة العدل اليوم السبت عن اجراء مناظرة بالاختبارات للدخول الى مرحلة التكوين الاساسي للملحقين القضائيين بالمعهد الاعلى للقضاء، وذلك يوم 8 اوت 2023 والايام الموالية، وحددت عدد البقاع المفتوحة لهذا التكوين بمائة



و يكلّف المعهد الأعلى للقضاء بالتكوين الأساسي لـلملحقين القضائيين بما يؤهّلهم لممارسة مهنة القضاء، وذلك وفق الأمر الحكومي عدد 28 لسنة 2020 المتعلق بضبط مشمولات المعهد ونظام الدراسة والتكوين به، كما نص الفصل الثالث الوارد تحت العنوان الاول من هذا الامر والمتعلق بالالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء، على ان يُضبط نظام وبرامج المناظرات بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء

وذكرت وزارة العدل في بلاغ لها ،ان تقديم الترشحات يكون من يوم 5 جوان الجاري الى غاية 3 جويلية القادم ويتم ذلك على رابط وضع للغرض ويودع ملف الترشح بمقر وزارة العدل بباب بنات كما يمكن ارسال الملف عبر البريد في الاجل المذكور



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وضبطت الوزارة شروط المشاركة في المناظرة والوثائق المطلوبة لتقديم الترشحات الى جانب الوثائق الواجب تقديمها بعد النجاح في المواد الكتابية

يشار الى انه صدر بالرئد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 55) قرار عن وزيرة العدل مؤرخ في 25 ماي 2023 يتعلق بفتح مناظرة للدخول الى مرحلة التكوين الاساسي للملحقين القضائيين بالمعهد الاعلى للقضاء الى جانب صدرو قرار اخر( مؤرخ في 20 جانفي 2022 ) يتعلق بضبط نظام وبرنامج هذه المناظرة

