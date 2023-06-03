وكالة المترولوجيا: اعداد كبيرة من الات الوزن الالكترونية في تونس لا تخضع الى المراقبة

تحرير محرز الماجري - كشف مدير الوكالة الوطنية للمترولوجيا، فتحي الفضلي، ان عددا كبيرا من آلات الوزن الالكترونية المخصصة للاستعمال التجاري لا تخضع الى المراقبة الدورية او التحقق المسبق لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العلمية.





وقال الفضلي في حوار مع وكالة تونس افريقيا "وات"، ان عددا لا بأس به من أدوات الوزن الالكترونية تكون نتائج وزنها للمنتوجات غير سليمة ومجانبة للواقع، إمّا لعدم مرورها عبر المسالك القانونية المنظمة او لعزوف التجار عن القيام بعملية وسم هذه الآلات رغم ان معلوم الوسم والتحقق الدوري لهذه الآلات زهيد جدا اذ يصل الى معدل 7 دنانير في السنة.



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