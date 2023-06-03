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تصفيات كأس الملك سلمان للأندية العربية: طه ياسين الخنيسي يساهم في فوز الكويت الكويتي ذهابا على نواذيبو الموريتاني 2-1

Publié le Samedi 03 Juin 2023 - 09:20 قراءة: 0 د, 23 ث
      
فاز الكويت الكويتي على مضيفه نواذيبو الموريتاني بهدفين مقابل هدف، يوم الجمعة في ذهاب الدور التمهيدي الثاني، لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم.
وسجل ثنائية الكويت محمد مرهون في الدقيقة (66) وياسين الخنيسي (82)، بينما أحرز بودا محسن هدف نواذيبو في الدقيقة (49).
وسينضم المتأهل من الكويت ونواذيبو إلى المجموعة الرابعة بالبطولة، مع فرق الوحدة الإماراتي، وشباب بلوزداد الجزائري، والرجاء المغربي.
وتقام نهائيات البطولة في السعودية خلال الفترة من 20 جويلية إلى 5 أوت المقبلين.


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