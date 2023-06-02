مجلس وزاري في القصبة حول برامج تحلية مياه البحر

استعرض مجلس وزاري، التأم الجمعة في قصر الحكومة بالقصبة وخصص لمحور تحلية مياه البحر، تقدم تنفيذ إنجاز محطات تحلية مياه البحر ومحطات تحلية المياه الجوفية المالحة المبرمجة للفترة القادمة، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة نشرته مساء اليوم.



وتطرق المجلس، الذي ترأسته رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، من خلال عرض قدمّه الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مصباح الهلالي، إلى برامج تحلية المياه وتقنياتها المعتمدة ومدى تقدم تنفيذ الخطة الوطنية في هذا المجال، خاصة من حيث دخول عدد من محطات التحلية حيز الاستغلال، علاوة عن خطط تأمين مياه الشرب لعدد من الجهات وتحسين نوعية المياه بجهات أخرى.





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وأوصى المجلس بضرورة العمل على ترشيد استهلاك الماء والعمل على الاستفادة بشكل أفضل من الموارد المائية وإعداد خطة اتصالية وتحسيسية وتوعوية بمشاركة كل الأطراف الفاعلة.



ودعا المجلس إلى تبني خطة لترشيد استخدام المياه في مواجهة فترات الجفاف المتواترة ونقص المياه، خاصة في ظل التغيّرات المناخية التي يشهدها حوض المتوسط عموما وتونس على وجه الخصوص.



