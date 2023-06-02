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جلسة عمل وزارية تنظر في برنامج المخزون التعديلي لمادة بطاطا الاستهلاك لموسم 2023

Publié le Vendredi 02 Juin 2023 - 22:28 قراءة: 0 د, 33 ث
      
انعقدت مساء اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل وزارية ترأستها رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، خصّصت للنظر في برنامج المخزون التعديلي لمادة بطاطا الاستهلاك بعنوان الموسم الفصلي 2023.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن الجلسة استعرضت جملة من المعطيات المتعلقة بحجم المخزون التعديلي من مادة بطاطا الاستهلاك بالتعاون بين مختلف الأطراف المتدخلة لتغطية الاستهلاك الوطني خلال الفترة المقبلة.

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ووفق ذات المصدر، جرى التركيز على خصوصيات الموسم الحالي من حيث حجم كميات الإنتاج المحلي والتوريد، إضافة الى البرامج والأهداف المتعلقة بحماية المنتجين من تدهور الأسعار وتشجيعهم على الإقبال على زراعة مادة البطاطا الفصلية والعناية بها وتأمين توازن هذه المنظومة، من جهة، وبما يضمن المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك، من جهة أخرى.



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