بنزرت: نجدة مركب صيد ساحلي على متنه 7 بحارة إثر ارتطامه بالشعاب الصخرية القريبة من جزيرة جالطة

شهدت معتمدية بنزرت الشمالية، مساء أمس الخميس، عملية نجدة مركب صيد ساحلي ارتطم بالشعاب الصخرية القريبة من جزيرة جالطة وعلى متنه 7 بحارة، وفق ما أكّده مصدر محلي مسؤول لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وأوضح المصدر ذاته أن المركب، الذي يبلغ طوله 15 مترا، ارتطم ببعض الشعاب الصخرية في محيط جزيرة جالطة، ما نجم عنه تسرّب للمياه داخله، مبيّنا أنّه عقب اتصال المجهز بالمصالح الرقابية تمت مرافقة المركب من قبل مصالح جيش البحر وتأمين وصوله بكامل طاقمه الى محيطة ميناء الصيد البحري بجرزونة.

وقد تولّت مصالح وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري بالميناء تسخير كافة الآليات الكفيلة برفع المركب نحو اليابسة بواسطة الرافعة المتنقلة، وتوفير كافة الظروف للمجهز للانطلاق في اعمال التعهد والصيانة والإصلاح، وفق ذات المصدر .



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