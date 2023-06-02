منوبة: إصابة 16 شخصا بإصابات خفيفة إثر اصطدام حافلة نقل عمومي بشاحنة ثقيلة بوادي الليل

جدّ، ظهر اليوم الجمعة، على الطريق الوطنية عدد 7 الرابطة بين ماطر بولاية بنزرت وتونس العاصمة على مستوى مصنع الزيت بوادي الليل من ولاية منوبة، حادث اصطدام بين حافلة نقل عمومي تقلّ ركابا في اتجاه طبربة وشاحنة ثقيلة، ما أسفر عن إصابة 16 شخصا بإصابات غير خطيرة نقلوا على إثرها الى مستشفيات الرابطة وشارل نيكول، ووسيلة بورقيبة، وفق معطيات من الإدارة الجهوية للحماية المدنية بمنوبة.وتتمثّل صورة الحادث، الذي جد بعد الساعة منتصف النهار، في اصطدام مقدمة الحافلة بخلفية شاحنة ثقيلة موصولة بصهريج لنقل السوائل، ونتيجة قوّة الاصطدام أصيب عدد من الركاب باصابات متفاوتة أغلبها خفيفة، وفق ذات المصالح.وفور الاعلام عن الحادث تدخّل أعوان الحماية المدنية بمنوبة لاسعاف ونقل المصابين الى المستشفيات المذكورة، كما تدخلت وحدات الحرس الوطني، والوحدة الفنية للمعاينة، ومعتمد المنطقة، وتمت إعادة حركة المرور على مستوى الطريق الذي جدّ به الحادث.