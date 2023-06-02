قفصة: قافلة طبّية مُختصّة في طبّ وجراحة العيون تحلّ بالجهة لتأمين 100 تدخّل جراحي

حلّت يوم الجمعة بالمستشفى الجهوي بقفصة قافلة صحّية مُختصّة في طبّ وجراحة العيون لإسداء خدمات طبّية مجانية لفائدة عدد من مرضى العيون بالجهة، وخاصّة ممّن تتطلّب حالتهم الصحّية إجراء عمليّات جراحية وتركيب عدسات.



وتُقام هذه القافلة ببادرة من جمعية العون المباشر الكويتية ونادي البصر بتونس وجمعية غمراسن للتواصل بهدف مساعدة مستشفى قفصة على مواجهة إفتقاره لطبيب مُختصّ في طبّ جراحة العيون، وكذلك مساعدة المرضى غير القادرين على المداواة في القطاع الخاص والمحتاجين إلى إجراء عمليّات جراحية على الإنتفاع بخدمات صحّية مجانية.

وسيُجري الأطبّاء المشاركون في هذه القافلة، وهم من المنخرطين في نادي البصر بتونس العاصمة، يومي الجمعة والسبت 100 عمليّة جراحية لإزالة الماء الأبيض وتركيب عدسات، بمعدّل 50 عمليّة كلّ يوم، حسب ما ذكرته المسؤولة عن قسم الصحّة والتعليم بجمعية العون المباشر، عبير الرايس، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



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وحسب الملحق الصحفي بالإدارة الجهوي للصحة بقفصة، محمد علي اللطيفي، فإن أغلب المستفيدين من خدمات هذه القافلة هم من حاملي بطاقات العلاج المجانية أو البطاقات ذات التعريفة المُنخفضة، وقد تمّ إختيارهم إستنادا إلى قائمة الإنتظار بقسم طبّ العيون بالمستشفى الجهوي بقفصة.

وسبق لجمعية العون المباشر ونادي البصر بتونس وجمعية غمراسن للتواصل أن نظّمت في سنة 2022 عدّة قوافل طبّية مجانية في طبّ وجراحة العيون، إنتفع بخدماتها 350 مريض من الجهة، حسب ما أفادت به عبير الرايس التي أضافت أن قافلة يومي الجمعة والسبت لن تكون الأخيرة بعنوان سنة 2023 وستتلوها قوافل مماثلة بهدف تقديم خدمات مجانية في طبّ العيون لفائدة المستحقّين.

ويفتقر المستشفى الجهوي بقفصة منذ حوالي سنتين لأطبّاء في إختصاص طبّ وجراحة العيون، ومن المنتظر أن تلحتق طبيبة في هذا الإختصاص قريبا بقسم طبّ العيون بمستشفى قفصة، بعد أن قامت وزارة الصحّة في المدّة الأخيرة بتوجيه عدد من أطبّاء الإختصاص، من ضمنهم طبيبة مختصّة في طبّ وجراحة العيون، للعمل بقفص،, حسب ما أكّده المدير الجهوي للصحة سالم ناصري.

أضاف ناصري أنّه في الظرف الحالي ولمواجهة هذا الفراغ، قد لجأت إدارة المستشفى منذ فترة إلى التعاقد مع طبيبة عيون تعمل في القطاع الخاصّ من أجل تأمين عيادات للمرضى بمعدّل مرّة واحدة في الأسبوع.