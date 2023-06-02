وزيرة البيئة تؤكد ان البلاستيك يعد احد اخطر التهديدات التي يتعرض لها كوكب الأرض

قالت وزير البيئة، ليلى الشيخاوي المهداوي، الجمعة، إنّ البلاستيك يتلاشى في مصبات النفايات ويتسرب إلى البحار والمحيطات ليتحول إلى غازات سامة، مما يجعلها أحد أخطر التهديدات التي يتعرض لها كوكب الأرض.



وأضافت الشيخاوي، خلال ندوة صحفية عقدتها لتقديم فعاليات برنامج الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة، الموافق لـ 5 جوان من كل سنة، الذي ينتظم هذا العام تحت شعار "حلول مستدامة للحدّ من التلوث الناتج عن البلاستيك"، أن البلاستيك يحتوي على العديد من الإضافات الخطيرة على صحة الانسان وخصوبة الأراضي والتي تهدد حياة العديد من الكائنات الحية.





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يذكر أن 11 مليون طن من النفايات البلاستيكية تتدفق في المحيطات، وفق مؤشرات التقرير النهائي للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التي انتظمت في مارس 2022، بنيروبي. ومن المنتظر أن تتضاعف هذه النفايات بحوالي 3 مرات بحلول 2040 علما أنها تهدد أكثر من 300 الف كائن بحري وساحلي.





وأفادت الشيخاوي، ان الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة في تونس سيمتد من 5 الى 15 جوان 2023، وسيشمل العديد من العروض الفنية والأنشطة على غرار معرض مخصص لفائدة المشاريع والإنجازات والحلول المتعلقة بالبيئة يومي 5 و 6 جوان 2023 في مدينة الثقافة، مشيرة الى ان الهدف من هذه الاحتفالات هو تعزيز الوعي بمخاطر تفاقم النفايات البلاستيكية سنويا في الوسط البيئي.





ويتضمن البرنامج، كذلك، تنظيم أمسية بيئية بعنوان "المرأة السفيرة لدعم التنمية المستدامة"، يوم 7 جوان 2023، في حديقة النباتات بتونس ومدينة العلوم بالعاصمة. ومن المقرر، أيضا، أن تعقد الهياكل والمؤسسات العمومية المنضوية تحت وزارة البيئة، وهي كل من الوكالة الوطنية لحماية البيئة ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والبنك الوطني للجينات، ورشات عمل ومنتديات ومؤتمرات أخرى حول اشكاليات بيئية مختلفة من 8 إلى 15 جوان 2023.



وشددت الوزيرة على أهمية هذه التظاهرة في رفع مستوى التثقيف البيئي بشان كيفية حماية البيئة واستعادة التنوع البيولوجي والسعي لتحقيق التنمية المستدامة والانتقال البيئي والتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ...)، كركيزة هامة لدعم السياسات العامة في هذا المجال.



وحثت الشيخاوي، في تصريح صحفي، على هامش التظاهرة، المواطن التونسي الى استعمال الأكياس المصنوعة من القماش او اكياس الصناعات التقليدية لشراء الخبز لدعم جهود الوزارة في تحسين البيئة والابتعاد عن شراء الأكياس الورقية في المخابز العصرية لانها غير صديقة للبيئة ومستهلكة للطاقة والموارد المائية.



ولفتت الى أن قرار منع بيع الأكياس البلاستيكية في المخابز العصرية والمدعمة مكن الوزارة في التقليص بنحو 5 ملايين كيسا موزعا على المخابز العصرية بصفة يومية.