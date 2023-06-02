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وزارة التربية: نشر أعداد ورموز المراقبة المستمرة للمترشحين لاجتياز البكالوريا بداية من يوم 9 جوان الجاري

Publié le Vendredi 02 Juin 2023 - 15:04 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أعلنت وزارة التربية اليوم الجمعة أنه يمكن لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا (دورة 2023) الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة (المعدل السنوي، رمز السيرة، المعدل النهائي في مادة التربية البدنية، المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا) الراجعة إليهم بالنظر عبر الموقع www.edunet.tn.

وأضافت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم أن أعداد ورموز المراقبة المستمرة للتلاميذ المعنيين ستنشر بداية من يوم 9 جوان الجاري إلى غاية يوم 12 جوان 2023.

...

ولفتت الوزارة الى أنه في حالة وجود خطأ يمكن للمترشح أن يسحب مطلب اعتراض من الموقع ويسلمه إلى إدارة المعهد بالنسبة إلى التلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة في أجل أقصاه يوم 13 جوان 2023.


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