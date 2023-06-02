بنزرت: جلسة عمل للنظر بشان تامين ظروف النجاح لموسم الحصاد

مثل موضوع ضبط اخر الاستعدادات الجهوية لانجاح موسم الحصاد بولاية بنزرت، محور جلسة عمل التأمت صباح اليوم الجمعة بمقر الولاية، تم خلالها التاكيد على بذر 99 الف هك من الحبوب موزعة بين القمح الصلب (81 الف هك) والقمح لين (6 الاف هك) الشعير (10 الاف هك) والتريتيكال (2 الاف هك)، حيث ينتظر ان تبلغ المساحات المصودة 95 الف هك، مع تقديرات انتاج في حدود ال1،5مليون قنطار



كما تم خلال الجلسة تقديم موجز عن الاجراءات الوقائية الخاصة بحماية الحرائق خلال الصائفة المنقضية وابرز ملامح خطة حماية الموسم بالجهة ومنها مواصلة اشغال تركيز العمال بالتداول طيلة ال24 ساعة انطلاقا من شهر جوان الجاري وحتى نهاية سبتمبر واحداث مراكز متقدمة للتدخل وتنظيم ايام تحسيسية للوقاية من الحرائق لفائدة الفلاحة وغيرهم من عمال وحراس الغابات.





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وبينت مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة ببنزرت بالمناسبة ان جميع أعضاء خلايا اليقظة والمتابعة للموسم عملت على توفير المستلزمات الضرورية لانجاح الموسم الذي ينتظر ان تعطى إشارة انطلاقه يوم 3 جوان الجاري بالنسبة لموسم حصاد الشعير، ويوم 8 جوان الجاري بالنسبة لموسم حصاد القمح، عبر تخصيص 324 آلة حصاد، وتوفير تل الربط واكياس جمع المحصول وضبط خطط عملية لنقل المحصول وتهيئة مراكز التجميع .



كما تولت اللجنة الجهوية التحضيرية لموسم الحصاد الانطلاق في تنفيذ عديد البرامج التوعوية والتحسيسية والارشادية والفنية لكافة الاطراف المعنية على غرار الفلاحين والمجمعين وذلك بدعوتهم لتحسين ظروف التجميع والخزن وصيانة الات الحصاد والوقاية من الحرائق، الى جانب الانطلاق في مسح جوانب الطرقات والمسالك الفلاحية عن طريق المجلس الجهوي للولاية ومصالح ادارتي التجهيز والفلاحة، ورفع نسق الارشاد الفلاحي الخاص بالفلاحين من اجل مقاومة عصفور الحبوب والقيام بحملات لقيس رطوبة الحبوب.



واكدت الكاتبة العامة للولاية اهمية موسم الحصاد لهذه السنة بالجهة، بالنظر لحاجيات البلاد من هذه المواد الحساسة والظروف المناخية والعالمية الصعبة، مشددة على ضرورة التصدي لكل محاولات التجميع والتسويق العشوائي والموازي للحبوب.



يذكر ان الجلسة انتظمت تحت اشراف والي الجهة سمير عبد اللاوي، وبحضور جميع الاطراف المعنية بما فيها الامنية ومصالح الحماية المدنية.