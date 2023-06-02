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جندوبة: شاب يحرق جزء من مكتب معتمد بوسالم

Publié le Vendredi 02 Juin 2023 - 12:08 قراءة: 0 د, 55 ث
      
أقدم شاب في الثلاثين من عمره، صباح اليوم الجمعة، على حرق جزء من مكتب معتمد بوسالم للاحتجاج على وضعه الاجتماعي، وتسبب الحريق الذي تمكنت مصالح الحماية المدنية بالجهة من اخماده في اتلاف جزء من باب مكتب المعتمد وسقوط بعض أجزاء سقف بهو المعتمدية، ووفق ما أكده معتمد بوسالم ماجد الخماري ل"وات"

واضح المصدر ذاته وحارس المعتمدية، ان الشاب كان محملا بقنينة صغيرة معبأة بالبنزين وقام برش ما تحتويه على باب مكتب المعتمد وأضرم النار قبل ان يفرّ هاربا وقبل ان يتم القبض عليه من قبل شرطة المكان.

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ووفق عمدة المنقوش منصف الجمازي ووالد الشاب وجيرانه، فان الشاب يعاني من تأزم وضعه الاجتماعي خاصة بعد فقدانه لعمله على اثر غلق مطعم كان يديره بالعاصمة قبل سنوات، وعدم توفقه في الحصول على موطن شغل رغم مساعي السلط المحلية لتشغيله مع احد المقاولين واصحاب المؤسسات الخاصة.

يشار الى ان معتمدية الجهة شهدت على امتداد السنوات الأخيرة محاولات حرق شبان لأجسادهم وسكب احدهم البنزين على رئيس الإدارة المحلية معتمد الجهة ماجد الخماري واعوان من الامن، ما استوجبت فتح تحقيقات قضائية انتهت بسجن اثنين لفترات متفاوتة قبل ان يتم اطلاق سراحهم بموجب انتهاء العقوبة او قضاء نصفها.


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