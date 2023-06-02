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البوغديري يؤكد لدى استقباله لجنة التربية بمجلس النواب ضرورة التفاعل المشترك لإصلاح المنظومة التربوية

Publié le Vendredi 02 Juin 2023 - 11:06 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أكّد وزير التربية محمد علي البوغديري الحرص على التفاعل المشترك مع الإصلاحات الوطنية الكبرى ولا سيما فيما يتعلق بإصلاح المنظومة التربوية وخاصة العمل على تجسيم أحكام دستور 25 جويلية 2022 المتعلقة بإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم.

وقدّم محمد علي البوغديري لدى استقباله مساء أمس الخميس وفد ممثل عن لجنة التربية و التكوين المهني و البحث العلمي و الشباب و الرياضة بمجلس نواب الشعب، يتقدمه النائب فخر الدين فضلون رئيس اللجنة، جملة التوجهات الاستراتيجية والبرامج التي توجّه عمل الوزارة بما يحقق تطوير أداء المنظومة التربوية.

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وعبّر أعضاء اللجنة خلال هذا اللقاء، عن وعيهم بجسامة المسؤولية المنوطة بعهدتهم واستعدادهم في إطار مهامهم النيابية لمعاضدة جهود الوزارة من خلال المبادرات التشريعية التي تهدف إلى دعم البرامج والمشاريع ولا سيما مشروع إصلاح المنظومة التربويّة.


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