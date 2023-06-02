السجل الوطني للمؤسسات يطلق خدمة ترجمة مضمون من السجل باللغتين الفرنسية والإنقليزية

أطلق السجل الوطني للمؤسسات، الجمعة، خدمة ترجمة مضمون من السجل باللغتين الفرنسية والإنقليزية.



وتأتي هذه المبادرة استجابة لطلبات المتعاملين مع السجل والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال و تشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات و المعاملات الاقتصادية الخارجية. وحدد السجل الوطني للمؤسسات معلوم هذه الخدمة ب 20 دينارا، وفق .بيانات نشرها على موقعه





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وأوضح المصدر ذاته انه يمكن التمتع بهذه الخدمة عبر ايداع مطلب كتابي عبر المطبوعة المتوفرة على موقع "الواب" وذلك في أقرب مكتب جهوي و الحصول على المضمون مترجم و يحمل الختم المادي للسجل في أجل لا يتجاوز 48 ساعة.





وسيعمل السجل الوطني للمؤسسات في أقرب الآجال على أن تكون هذه الخدمة متاحة إلكترونيا عن بعد وذلك في إطار التزامه بالتدرج نحو خدمات إلكترونية كليا، وفق المؤسسة.



والسجل الوطني للمؤسسات هو مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية وهي عبارة على قاعدة بيانات عمومية لتجميع المعطيات والمعلومات الخاصة بالمؤسسة ووضعها على ذمة العموم ومؤسسات الدولة المعنية بتلك المعلومات. ويعكس السجل الحالة المدنية والقانونية للمؤسسة المعنية.



